Vysvobození i odchod z tréninku. Bláznivá noc v NHL, klub měnilo sedmnáct hráčů

Od menších transakcí po zemětřesení v Torontu až k velkým úlovkům Rangers a Edmontonu.

Takový byl úterní večer a následná noc v NHL. S podobným šílenstvím se pravidelně počítá v posledních minutách před uzávěrkou přestupů, ne tři dny před ní. Během sedmi a půl hodin nahlásily týmy hned deset výměn.

Nové zaměstnavatele nyní mají Patrick Kane, Mattias Ekholm, Tyson Barrie a mnozí další.

Předčasný konec tréninku

Těšil se na play off, tým chtěl konečně překonat černou sérii z posledních let. Od roku 2004 čeká Toronto na postup do druhého kola. Doufal, že pomůže. V úterý ale ani nedokončil trénink, generální manažer Kyle Dubas totiž perspektivního obránce Rasmuse Sandina vyměnil.

Jeden ze zaměstnanců si ho zavolal k mantinelu, aby s ním pak odešel do šatny. Hned bylo jasné, že nejde o zranění. Sandin v Torontu skončil.

Neodcházel jen skvělý hráč, ale také velký kamarád. Především švédská skupinka držela hodně při sobě a tak tomu zůstalo také při loučení. William Nylander, Calle Järnkrok a Timothy Liljegren museli dát sbohem nejenom Sandinovi, ale také Pierru Engvallovi, kterého Toronto poslalo pro změnu k New York Islanders.

Dubas se snaží držet krok s konkurencí, právě teď cítí velkou šanci na úspěch. Za Sandina získal z Washingtonu ofenzivního obránce Erika Gustafssona a první kolo draftu, z Vancouveru naopak defenzivnějšího Lukea Schenna. Odchodem Engvalla si vytvořil prostor pod platovým stropem pro zisk další posily. Navíc už dříve přivedl tři útočníky Ryana O’Reillyho, Noela Acciariho a Sama Laffertyho a beka Jakea McCabea.

Zlatí junioři opět spolu

Zatímco Toronto velmi pravděpodobně už suverénní Boston nedostihne, Carolina stále o první místo v Metropolitní divizi bojuje. Konkurent z New Jersey získal v neděli Tima Meiera, Hurricanes kontrovali poslední únorový den.

Mnohem levněji ulovili v Edmontonu Jesseho Puljujärviho. Finského útočníka, který předváděl slušné výkony, nikdy ale v sestavě Oilers pořádně neprorazil.

Konečně tak dostává šanci na restart, a to hned u jednoho z největších favoritů na celkové vítězství. Navíc v týmu, kterému šéfuje z pozice prvního centra starý známý Sebastan Aho.

Proč ty přívlastky? Právě vedle Aha prožil Puljujärvi parádní juniorský šampionát v roce 2016, kdy Finové v domácí atmosféře získali zlato.

Finští junioři Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi a Patrik Laine (zleva) slaví gól.

Nejen, že z útočné formace Puljujärvi - Aho - Laine získal nejvíce bodů, byla to právě čerstvá posila Caroliny, která se tehdy stala nejužitečnějším hráčem šampionátu.

„Byl nejlepším hráčem na turnaji. A to na něm hráli Laine, Rantanen nebo Hintz,“ chválí zpětně spoluhráče Aho. „Je schopný hrát velmi kvalitní hokej. Všichni víme, jak obrovský má potenciál, a my doufáme, že ho u nás dosáhne,“ přeje si.

Spojení s Ahem fungovalo, je jen na trenérovi Rod Brind’Amourovi, jestli krajany spojí do jedné formace.

„Rod mi volal a říkal, že je šťastný, že přicházím. Prý pokud budu sám sebou, všechno bude dobré,“ zmínil Puljujärvi.

Na západě větší klid

Zatímco největší humbuk na trhu doposud způsobily týmy ve Východní konferenci, v úterý večer se o slovo přihlásily i týmy z druhé strany kontinentu, konkrétně Edmonton a Minnesota.

Oilers jasně deklarovali, že za ofenzivními superhvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem chtějí vybudovat defenzivní zeď. I proto obětovali ofenzivního zadáka Tysona Barrieho, který v aktuálním ročníku nastřádal už 43 bodů.

Leon Draisaitl (29), Connor McDavid (97) a Tyson Barrie slaví gól Edmontonu.

Za něj, mladíka Reida Schaefera a volby v prvním a čtvrtém kole draftu nově oblékne dres Edmontonu Mattias Ekholm. Ten poprvé v kariéře opustil Nashville, kde s ním byli natolik spokojení, že před rokem a půl podepsal tučnou smlouvu s roční gáží šesti a čtvrt milionu dolarů, která platí až do roku 2026.

„Osmkrát po sobě jsem si zahrál o Stanley Cup. Myslím, že mám docela dobrou představu o tom, co je potřeba k tomu, abyste v play off vynulovali nejlepší hráče soupeřů. A to je pravděpodobně důvod, proč tu dnes sedím,“ říkal Ekholm při hovoru s novináři.

Střídmější řešení zvolila Minnesota, která za třetí a páté kolo draftu přivedla Marcuse Johanssona z Washingtonu a Gustava Nyquista z Columbusu, který bude mít co dělat, aby se zvládl před play off zotavit po vleklém zranění ramene.

Wild i všichni ostatní ještě mají čas přivést do týmu další hráče. Ta možnost vyprší v pátek 3. března ve 21 hodin SEČ.