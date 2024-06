Turek: Šlachta by byl skvělý ministr vnitra. Nerudové si hluboce nevážím

Koalici Přísahy a Motoristů jste vytáhl přes 10 procent a skončili jste jako třetí nejsilnější uskupení v zemi. Sám jste dostal přes 150 tisíc preferenčních hlasů. Už jste to od včerejška nějak vstřebal?

Já jsem to už včera přijal s pokorou, poměrně dobrý výsledek jsem čekal. Doufal jsem ve dva mandáty, ale v hlavě jsem ani nevylučoval, že by mohly být tři. Byli jsme od nich bohužel jen pár desetin.

Případný třetí mandát by získal díky preferenčním hlasům předseda Přísahy Robert Šlachta. Nechal by si ho?

Robert by ho pravděpodobně přenechal dalšímu v pořadí (Antonínu Staňkovi, pozn. red.), ale nechci mluvit za něj. Jak Roberta znám, tak tomu se v Bruselu opravdu nelíbí, na špinavou práci tam posílá mě (smích).