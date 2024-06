Nikdo nesliboval, že koalice zvýší daně z nemovitosti, vidí problém Šojdrová

Končíte v europarlamentu po deseti letech. Je to pro vás velké zklamání?

Pro mě osobně to zklamání není. Cítím, že jsem tam odváděla dobrou práci. Chci moc poděkovat těm, kteří mi věřili, protože jsem dostala 32 tisíc preferenčních hlasů, což je opravdu velké číslo.

Život nekončí a určitě budu dál v nějaké jiné roli dělat dál to, co jsem dělala. Je to určité poučení pro koalici SPOLU, protože hlavní škoda je, že koalice SPOLU nevyhrála.

Chybělo vám několik stovek hlasů, abyste byla zvolena. Kde vám utekly?

Když je člověk na devátém místě kandidátky, tak není tak viditelný. Koalice SPOLU má také přece jenom méně mandátů, než jsme chtěli, než byl náš cíl, i když to není nějaká velká prohra, ale přece jenom.

Škoda je, že KDU-ČSL nemá dva mandáty, a možná, že určitá taktika pro podporu v rámci preferenčních hlasů mohla být účinná a mohlo se to podařit, ale po bitvě je každý generál.

Bude to stát pana Jurečku křeslo šéfa strany?

Tohle asi úplně ne, to si nemyslím, to nebyla upřímně taky jen jeho role. Naším lídrem byl Tomáš Zdechovský, teď myslím za KDU-ČSL, takže myslím, že to byla i věc toho, jak jsme byli schopni spolupracovat jako kandidáti KDU-ČSL.

Nicméně předseda vaší strany se na celostátní konferenci v lednu, když ho část strany chtěla sesadit, zavázal ke splnění tří věcí. A jednou z nich bylo, že získáte dvě křesla europoslanců.

Nepamatuju si, že by to řekl, že dva mandáty musíme obhájit. Hovořil o úspěchu ve volbách. Samozřejmě úspěch by byly ty dva mandáty, ale já ho primárně neviním. Problém je to, že koalice SPOLU nemá víc mandátů a tohle si musí vyhodnotit lídři koalice.

Vy problém vidíte v čem?

No, tak samozřejmě je to odraz vládní politiky. Já podporuji naše ministry a myslím, že dělají dobrou práci. Určitě museli udělat opatření, která byla problematická, doba vůbec není jednoduchá.

Energetické problémy, dopady války na Ukrajině, to jsou velké problémy a vláda se s nimi vypořádává poctivě, ale myslím si, že komunikace vůči normálním lidem není tak srozumitelná. A možná přece jenom je potřeba zdůrazňovat víc hmatatelných kroků pro lidi. Já jsem to v kampani viděla jasně. Dělá se hodně, ale lidé to necítí jako hmatatelný pozitivní krok.

Každý to vidí, že výrazně uspěly protestní strany, komunisti schovaní pod značkou STAČILO!, Motoristé sobě, kteří se spojili s Přísahou...

Myslím, že je to varování pro tuhle vládu. Nepochybně. Takový budíček prostě. Pokud chcete dělat politiku, která, jak říkáme my, není populistická, je zodpovědná, tak ale musíte ukázat těm lidem, že to bude mít pro ně nějaký pozitivní dopad a také to těm lidem jasně vysvětlovat.

Má SPOLU příští rok kandidovat ve volbách do Sněmovny jako koalice tří stran, anebo KDU-ČSL sama?

Já jsem velkým příznivcem projektu koalice SPOLU, ale musí se zlepšit komunikace, musí se zdůraznit pozitivní prvky a dělat něco konkrétního pro obyčejné lidi, aby tomu rozuměli.

Chcete konkrétní příklady? Já vám řeknu, já se tím netajím. Nikdo ve volbách nesliboval, že zvýší daně z nemovitosti, a už vůbec ne ze zemědělské půdy. Já jsem k tomu dost kritická, zaznamenala jsem, že to lidé nechápou.

Když jsou nevyužité byty, nevyužité nemovitosti, to bych pochopila, ale u zemědělské půdy, tam to vidím jako velký problém, protože zemědělci nemají na růžích ustláno. Tam jsem k tomu prostě kritická.

Budete příští rok kandidovat do Sněmovny? Nebo jaký máte plán?

Já se na politiku samozřejmě nemůžu úplně vykašlat, ale určitě si dám nějaký odstup a uvidíme, ta poptávka bude. Rozhodně teď neplánuji návrat do Poslanecké sněmovny a chci dělat ta témata, kterým jsem se věnovala v poslední době, to znamená zemědělskou politiku spojenou se životním prostředím, vzdělávání, kulturu. Myslím, že mám nabídky, které můžu využít.