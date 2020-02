Ani nevím, kdy jsem dal naposledy gól, ulevil si pardubický Tybor

V neděli doma se Zlínem „promluvil“ po dlouhých jedenácti zápasech (tři z nich nedohrál), po vítězné brance na 3:2 se radoval poprvé od 28. prosince loňského roku.

„Ani jsem nevěděl, kdy naposledy jsem dal gól. Je to hodně dlouho, jsem moc rád, že mi to tam konečně padlo a pomohl jsem týmu,“ říkal po utkání Tybor.

Prosadil se během přesilovky ve dvaapadesáté minutě, puk do sítě dostal s odrazem o masku zlínského gólmana Libora Kašíka. Dynamo využilo třetí početní výhodu během posledních dvou utkání.

„Celkem se nám je teď daří sehrát, což je dobře, protože na konci sezony rozhodují zápasy. Kluci hrají výborně i oslabení, nám to padá v přesilovkách... Kéž by to vydrželo,“ přál si Tybor.

Ten Pardubicím v neděli zachránil zadek po tom, co domácí ve druhé třetině promrhali dvoubrankové vedení a rozhodně nebyli lepší než Berani.

„Ve druhé třetině nám vůbec nešly nohy. Zlín byl všude rychlejší a zaslouženě vyrovnal. Do poslední třetiny jsme šli s tím, že chceme vyhrát a naštěstí to po mém gólu vyšlo,“ přemítal 30letý forvard.

Východočeši získali třetí tříbodové vítězství v základní části v řadě. Naposledy se to stalo ještě v době, kdy extraligu hrála Slavia Praha, v lednu roku 2015...

Teď by ovšem Dynamo na svou šňůrku potřebovalo nacpat ještě minimálně jeden korálek. V pátek od 18 hodin hraje na ledě Kladna další zápas o všechno.

„Pro nás je zápas o všechno každý, ale ten v Kladně určitě. Máme stejně bodů a týden na to, abychom se připravili. Věřím, že to zvládneme,“ nepochyboval Tybor. Kladno je dvanácté s 51 body, stejně jich mají i třinácté Pardubice. Kdo zvítězí, výrazně se přiblíží setrvání v extralize.

„Víme, jaká je situace. Trochu to v hlavách je, ale nemůžeme na to myslet. Prostě musíme chtít pokaždé vyhrát,“ zavelel Tybor.