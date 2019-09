Trápení pokračuje, hokejistům Pardubic se nedaří vybřednout z bídy

„Potřebovali bychom nějaký takový zápas otočit, ubojovat. To se nám nepovedlo. Hokej se hraje 60 minut a my jsme hráli relativně dobře první třetinu a pak třetí,“ uvedl po zápase pardubický asistent Radek Bělohlav.

Jistě, pokud by v úvodní Švéd Harju dotáhl svoje slibné sólo nebo Hovorka nezakončil svůj nájezd ranou bekhendem do horní tyčky, Východočechům by se dýchalo mnohem líp. Jenže to jsou kdyby.

„Trefili jsme břevno, párkrát to tam tancovalo u brankové čáry... Hodilo by se nám, kdybychom taky někdy sami soupeři odskočili a získali sebevědomí; stahovat pořád náskok soupeře, je ubíjející,“ řekl křídelník Harju.

Místo toho Dynamo v 26. minutě inkasovalo ve vlastní početní výhodě z dorážky Schleisse. A i přestože ji ještě právě Harju stačil využít, chvíli na to Pardubičtí schytali další úder, když se lacino prosadil Kvasnička. Šidlík posléze zvýšil na 3:1 pro hosty, což už Dynamo stačilo v poslední dvacetiminutovce jenom zkorigovat.

„Nástup do druhé třetiny se nám vůbec nepovedl a pokračovalo to dál. Tou třetinou jsme si to prohráli,“ poznamenal asistent Bělohlav. „Je nutné to zlomit. Kdybychom dokázali proměňovat šance, ten zápas by byl jiný,“ soudil.

„My jsme hrozně rádi, že jsme tu koncovku uhráli. Pořád se apeluje na to, hrajte mladé týmy... A nám v prvních kolech zkušenost v závěrech zápasů chyběla. Teď jsme to i s klikou zvládli,“ těšilo kouče Vítkovic Jakuba Petra.

Pardubičtí hokejisté tak letos dobyli stále jen jedno vítězství, vedle toho mají pět porážek. V pátek od 17.30 se představí na ledě Zlína.