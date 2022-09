V Olomouci nám všechno vyšlo, liboval si pardubický brankář Frodl

Opět zaujal svou skvělou prací s holí, vyhazoval puky v oslabení a pomáhal zakládat rychlé protiútoky. Nejvíce však vynikl třiceti úspěšnými zákroky, pustil jediný gól a notně přispěl k vítězství v Olomouci 2:1.

„Jsem moc rád, že to hned napoprvé skončilo výhrou. Byl to parádně ubojovaný zápas, udělali jsme tři body v Olomouci, která do té doby neprohrála, takže všechno vyšlo,“ pochvaloval si Frodl v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Na Hanácích vůbec nebyla znát nedělní zbytečná daleká cesta do Karlových Varů, kde se porouchala rolba a po přes hodinu trvajících pokusech o nápravu byl nakonec duel odložen. Mora na Dynamo vletěla, jen v prvních deseti minutách za Frodlem dvakrát zvonila tyč.

„Dalo se to čekat, Olomouc je v laufu a navíc ji v ‚plechárně‘ žene super atmosféra. Naštěstí jsme ten úvodní tlak soupeře přečkali a šli do vedení,“ byl rád Frodl.

O první gól zápasu se svou letošní premiérovou trefou zasloužil v 15. minutě Robert Kousal, jenž chvíli předtím dobře udržel útočné pásmo a nakonec propálil Branislava Konráda po předchozích neúspěšných pokusech Mateje Pauloviče a Patrika Poulíčka.

Zkraje druhé části pak čtyřminutovou přesilovku po faulu vysokou holí Roberta Říčky využil Jan Káňa, ale ještě před druhou přestávkou vedení na pardubickou stranu vrátil Jan Košťálek, který nahodil kotouč od modré čáry a ten propadl až do olomoucké sítě.

„O tom je dneska hokej. Kluci dobře házejí puky od modré a máme skvělé hráče před maskou gólmana. Třetí třetinu jsme si pak už zkušeně pohlídali a zase vyhráli o gól, což ukazuje sílu našeho týmu,“ vyzdvihoval Frodl.

Východočeši prozatím měli zisk v každém zápase a v tabulce jim s jedenácti body patří první příčka. Už zítra však přijde na řadu pořádný test. Do jistě natřískané enteria areny dorazí další z favoritů na zisk mistrovského titulu, kterým není nikdo jiný než pražská Sparta. Ta je v tabulce osmá, ovšem jen dva body za Dynamem. Vyhrála poslední dva domácí zápasy, v neděli s Plzní těsně 3:2 a v úterý si vyšlápla na třetí Vítkovice výsledkem 5:3.