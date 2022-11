Willda a Frodo. Jak elitní dvojka drží Pardubice a svádí boj proti sobě

Nejde vůbec o to, že by si oba nerozuměli. V pardubickém brankovišti se potkali dva pohodáři, kteří spolu mají korektní vztah.

Po nedělním vítězném zápase na Spartě (3:2) vedle sebe radostně křepčili a ze středového kruhu se rozjeli vstříc mohutnému kotli Východočechů, který si je pod přezdívkami „Willda“ a „Frodo“ společně žádal na oslavnou rybičku.

„Mají na výhrách obrovský podíl a ani tentokrát tomu nebylo jinak, Roman mužstvu strašně pomohl,“ pochvaloval si Willův skvělý nedělní výkon hlavní trenér Radim Rulík.

Dominik Frodl profil, sezona 2022/23 *16. 4. 1996, Praha

Výška: 182 cm

Váha: 78 kg

Držení hole: levé

Bilance (zápasy/výhry): 7/5

Úspěšnost: 94,48 %

Průměr: 1,37 gólu/zápas

Čisté konto: 2

„Nesmírně si vážíme toho, že tu oba máme. Kluci v týmu cítí, že nejsou pod velkým tlakem, a vědí, že pokud se stane chyba, jsou za nimi ještě gólmani, kteří šance soupeře dokážou zlikvidovat. Pro nás je to klíčová pozice,“ podotýká Rulík a s úsměvem přidává, že žádné speciální strategické prvky nevyužívá.

„Žádná taktika není, ani si nějak nevybírají oblíbené soupeře, proti kterým by nastupovali.“

Výsledkově vše šlape, oba ze sebe dostávají maximum, Dynamo vyhrálo devětkrát v řadě a se šestibodovým náskokem jasně vévodí extraligovému pořadí.

Oba hrdinové ale přese všechno svádí boj proti sobě. O jedinou branku.

„Jsou výborní, ale je škoda, že zůstávají v jednom týmu, kde se bijí o místo. V jakémkoliv jiném by mohli dělat jedničku,“ míní expert Málek, který Willa zná už od jeho dětství díky působení v Plzni. Frodla zase tři roky trénoval ve Slavii.

Roman Will profil, sezona 2022/23 *22. 5. 1992, Plzeň

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Držení hole: pravé

Bilance: 13/10

Úspěšnost: 93,39 %

Průměr: 1,87 gólu/zápas

Čisté konto: 2

„Jedna věc je, že si rozumí, ale oba chtějí hrát. Oba dva vám řeknou, že jim to spolu funguje, ale třeba mimo média se zmíní, že by chtěli odchytat všechno. Myslím, že ani jednomu se to nelíbí, i když spokojení navenek jsou,“ naráží někdejší extraligový mistr se Slavií na poněkud schizofrenní uspořádání.

„Každopádně jsou profíci, a kdyby to zvládat nechtěli, jeden z nich požádá o výměnu. Jsou v klubu, který má peníze a který chce titul. I oni musí společnému cíli něco obětovat,“ doplňuje vzápětí. „Pravda je, že Pardubice potřebují mít na titul dva výborné gólmany. Na druhou stranu play off pak stejně chytá jeden, a když se mu daří, točit se nebude.“

Will jako jednička a podivná rošáda v Brně

Z postupu realizačního týmu lze jednoznačně vysledovat, že silnější pozici má momentálně Will. „Dostává víc příležitostí, teď jede reprezentovat, což jemu pomůže a naopak Frodovi uškodí,“ myslí si Málek. „Z pohledu Dominika si nejsem jistý, jestli by do Pardubic šel, když by věděl, že už tam Roman je.“

Reprezentační gólman se zahraničními zkušenostmi měl i přes slabší úvod v dalších extraligových zápasech důvěru.

„Možná to tehdy bylo velkými očekáváními. Sám jsem je vůči Romanovi měl, ale ze začátku to od něj rozhodně skvělé nebylo. Chytal asi první čtyři zápasy a normálně by byl brankář v jiném týmu už vystřídaný, nicméně trenéři ho podrželi. Nechci říct, že chytal špatně, jen dostával zbytečné góly a nebylo to úplně ono. Teď poslední měsíc je to za mě už on,“ hodnotí Málek.

Will si výkony z minulých týdnů řekl i o další pozvánku do národního týmu, třebaže by se nikdo nemohl divit, pokud by ji dostal také Frodl.

Oba dva patří statisticky mezi pět nejlepších gólmanů v extralize, oba dva shodou okolností dokonce drželi přibližně 140minutovou neprůstřelnost. Čím se liší, to je viditelně styl, kterým se mezi třemi tyčemi prezentují.

Bývalý brankář Roman Málek (druhý zleva) se stará o gólmanské naděje Slavie, komentuje také přenosy hokejové extraligy jako televizní expert.

„Frodo je od pohledu vyžle,“ zasměje se lehce Málek. „Aktivnější, bruslivý, obratný, dynamičtější gólman. Má perfektní kloubní pohyblivost, rozštěpy i rozkleky.“

„Roman je zase hodně zkušený a naopak neudělá pohyb navíc, protože si hru umí perfektně přečíst, stojí tam, kde má, a perfektně vykrývá úhly. Hlavní rozdíl je mezi nimi v pohybu.“

Našlapané Pardubice prozatím nechávají větší prostor Willovi, obzvláště pozoruhodně se jeví jeho nástup do branky při prohraném říjnovém utkání v Brně (3:4 po prodloužení). Rulík po první třetině odvolal z branky Frodla a nahradil ho zkušenějším kolegou, ačkoli Dynamo ztrácelo „jen“ 0:2.

„Navíc Frodo za ty góly ani nemohl, takže mě to překvapilo. Týmu to podle mě ani nepomohlo, jen si mohli akorát jednoho gólmana rozhodit,“ domnívá se 45letý kouč brankářů.

„Byl jsem nas..., to nebudu lhát,“ přiznával také Frodl s párdenním odstupem. „Trochu jsem na to myslel, ale možná o to víc jsem se chtěl ukázat v zápase proti Liberci.“

Frodl názorně předvedl, že je silný i po mentální stránce, zdravě se naštval a v následujících dvou zápasech (právě s Libercem a posléze v Litvínově) si připsal dvě vychytané nuly.

„Jsme zkrátka jeden dobrý tým se dvěma výbornými brankáři... Máme extrémní charakter,“ chválí mužstvo opakovaně Will.

Lze k tak kvalitní extraligové dvojici v rámci jednoho celku najít příhodnou paralelu?

Málek se do takového srovnání ani pouštět nechce: „Navíc bych nerad na někoho zapomněl. Akorát mě napadá, že když se vrátím o rok zpět, tak šel Marek Mazanec do Třince a já ho bral jako jedničku, i když Kacetl předtím vychytal play off. Ale nakonec chytali víceméně nastejno.“