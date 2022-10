Jsme tak nabití, že můžu hrát s každým, holedbá se pardubický Radil

V pátek proti Spartě (2:3 po nájezdech) se sehrávali, naplno zaúřadovali až v neděli. Dynamo sestřelilo doma českobudějovický Motor 6:1 a první pětka nastřádala dohromady osm bodů.

„Je to skvělé. Letos si ten hokej moc užíváme. Všichni se známe dlouho a máme mezi sebou určitou chemii, což bylo proti Budějovicím vidět. Doufám, že se to bude ještě rozvíjet,“ přál si Lukáš Radil.

Po sedmi letech se znovu prosadil za Pardubice. Dával gól na 5:1 a sám byl ústřední postavou minimálně u dalších třech domácích zásahů. Na ledě vypadal zcela neohroženě. Soupeře deptal kličkami, vynikal rychlostí i sílou v osobních soubojích. Po právu byl v utkání s Budějovicemi vyhlášen nejlepším hráčem domácích. Čekání na gól až do sedmého kola jej ale přece jen „žralo“.

„Trochu jsem to v hlavě měl,“ přiznal s úsměvem. „Dát první gól je pro mě v sezoně vždycky nejhorší, nevím proč. Jsem rád, že jsem to konečně prolomil, hodně mi pomohli spoluhráči, i když mohli střílet, tak mě hledali, za což děkuji,“ vzkázal.

První třetina nedělního střetnutí byla dost vyrovnaná. Motor šel do vedení hned ve druhé minutě a v šesté bylo srovnáno. Od druhé třetiny byl ale na ledě jenom jeden tým. Ten pardubický.

„S prvními třetinami máme trochu problém, snažíme si to pořád připomínat a pracovat na tom. Hodně nás podržel Roman Will, který chytil spoustu šancí, a pak jsme se rozjeli. Je skvělé, že jsme nakonec vyhráli takovým rozdílem. Pomůže nám to nabrat ještě více sebevědomí a v příštích zápasech být ještě lepší,“ přemítal Radil.

Pardubičtí hokejisté se radují ze vstřelené branky.

Jeho tým bodoval v každém z dosavadních sedmi zápasů. V tabulce je Dynamo první a v příštím zápase vyzve ve čtvrtek od 18 hodin doma druhé Vítkovice. Vrátí se už Hyka do první pětky?

„Nevím, je to možná nejlepší útočník celého týmu. Ale jsme tak nabití, že já budu klidně hrát s každým,“ pochvaloval si Radil.