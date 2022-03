Chceme sérii dotáhnout zase k nám, říká pardubický Paulovič

Už ve 12. vteřině sobotního klání pardubického hokejového Dynama s Českými Budějovicemi perfektně tečoval nahození krajana Mikuše od modré, a postaral se tak o nejrychlejší gól dosavadního průběhu letošního play off.

Ani ne za šest minut pak propálil brankáře Motoru Dominika Hrachovinu přesným příklepem z nižšího nápřahu v přesilovce, když jej ke skórování vybídl „žabičkou“ kousek nad ledem Cienciala. Slovenský útočník Matej Paulovič výrazným způsobem nasměroval svoje Dynamo k triumfu 3:2, v sérii s Budějovicemi vůbec prvnímu - ovšem nějaké větší zásluhy na něm si připisovat odmítal.

„Jsem hlavně rád, že jsem tím mužstvu pomohl k výhře a že můžeme dál bojovat o postup,“ prohlásil 27letý Paulovič po zápase. „Ale na to, kdo dá gól, se nehraje. Jde o to, jak vypadá týmová práce. Teď to bylo dobré, tím víc mě to těší. Kdybych dal osm gólů a prohráli jsme, tak to je k ničemu,“ pokračoval.

Trenéři Pardubic sáhli po třech porážkách k dalším změnám v sestavě, což mělo za následek, že se Paulovič ocitl na pravém křídle první lajny Dynama po boku kapitána Poulíčka a kanadského čertíka Camary (předtím nastupoval uprostřed třetí formace mezi Andělem a Rohlíkem). Což mělo zásadní význam hned u první branky - o to, aby získal puk na buly, se staral Poulíček a Paulovič se zatím mohl navézt před Hrachovinu.

„Už jsme spolu hráli někdy na začátku sezony,“ komentoval Paulovič obnovení spolupráce se zmíněnými borci. „Ale nikdo nemůžeme koukat na to, s kým jsme na ledě. Každý ví, co má dělat; je to play off, musíme hrát jednoduše a využít každou chybu, kterou soupeř vyrobí,“ podotkl.

Jeho Dynamo tentokrát vedlo vlastně celý zápas, od 7. do 47. minuty už 2:0 a poté ještě 3:1 a 3:2. Vrátila se mu také obří smůla ze druhého utkání série, kde čtyřikrát napálilo tyč a o vítězství přišlo po kolapsu v úplném závěru. Teď zvonily tyčky naopak za pardubickým gólmanem Dominikem Frodlem.

Paulovič však prý neměl nějaké přehnané nervy o výsledek.

„Jak jsme dali gól na 3:1, věděl jsem, že to dotáhneme do vítězného konce. A že i kdybychom jeden dostali, což se pak stalo, už to nepustíme,“ sdělil. „Na konci jsme hlavně chtěli dostat puk pryč, blokovat střely, zamknout to. Frodo (Frodl) nás podržel, chytil nějaké šance,“ kvitoval Paulovič.

Pátý čtvrtfinálový mač jej s týmem čeká už v pondělí od 17 hodin na budějovickém stadionu.

„Musíme si teď odpočinout a dobře se na něj připravit, abychom sérii zase dotáhli sem,“ plánoval.