Budějovice - Pardubice popáté. Bitva o semifinále je tu, rozhodnou detaily

V pondělí má druhý pokus na postup do další fáze vyřazovací části sezony. „Musíme také nechat respekt soupeři, tlak byl na ně veliký. Hráli doma před 10 tisíci fanoušky. I před nimi mají nějaké povinnosti,“ uznal hlavní budějovický trenér Jaroslav Modrý sílu pardubického celku. Ten po pátečním utkání v sérii prohrával už 0:3 na zápasy.

„Samozřejmě, že i my jsme se snažili vyhrát, udělali jsme pro to všechno. Ale pořád jsme měli ve hře malé detaily, které musíme v domácím zápase udělat lépe. Je to však cenná zkušenost. I proto se oba týmy opírají o kluky, kteří si už prošli pár důležitými bitvami. Právě takový hráč si dokáže v zápase vypracovat zmíněný malý detail a týmu pomůže vyhrát, ví, co kdy má říci v kabině a podobně,“ je Modrý přesvědčený.

Podle útočníka Motoru Daniela Voženílka, střelce prvního sobotního gólu Budějovic, mohl mít na výsledek vliv rychlý nástup domácího celku. Pardubice už v sedmé minutě vedly 2:0. „První gól jsme si měli lépe pohlídat. Nepodařilo se nám vystoupit po icingu a následném buly na beka a byla z toho branka. Pak je to vždycky tak, že tým, co vede, více brání a druhý se k němu musí tlačit a z toho pramení střely. Měli jsme šance, nastřelili tyčky, ale tentokrát to nevyšlo,“ podotkl Voženílek pro klubový web.

Už od začátku série diváky bavila řada potyček, vyloučení a šarvátek. Zejména v prvních dvou budějovických zápasech. Oproti tomu se v pátek a sobotu zápasy zklidnily. „U nás je hřiště trochu menší než v Pardubicích. I to je možná důvod, hráči k sobě mají na ledě přeci jen blíž, a tím pádem vidíme i víc soubojů,“ popsal budějovický kouč. Souhlasil i Voženílek. „Pokud je v Pardubicích větší hřiště, je těžší dohrávat osobní souboje. Led je takový pomalejší. Oproti budějovickým zápasům mi to přišlo opravdu jiné,“ doplnil kouče útočník.

Co však celou sérii propojuje, je zájem fanoušků. Ze čtyř utkání byly hned tři vyprodané. A podle včerejšího online předprodeje lístků to vypadá, že bude vyprodáno i dnes. I to hlavní trenér Modrý po zápasech vždy ocenil. „To je přeci to nejkrásnější pro každého sportovce, když se na jeho výkon přijdou lidé podívat. Fanoušci jsou součástí utkání a je hrozně hezké pro ně hrát,“ zmínil bývalý obránce, který odehrál v NHL přes 750 zápasů.

Ještě v pondělí bude Budějovicím chybět obránce Jan Štencel, který má od disciplinární komise stopku. I bez něj je cíl jasný. Motor chce vyhrát a čtvrtfinále ukončit. „Budeme muset pracovat, dělat zodpovědně každý detail. Dáme do toho všechno a nepřipouštíme si, že bychom se měli do Pardubic vracet. Domácí atmosféra, fanoušci nás poženou. Těším se na to,“ dodal Voženílek.