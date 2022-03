Na trestné lavici mi nebylo hej, připouští pardubický Kaut

„Když jsme ve Vrchlabí skončili, trénovali jsme jako hráči Pardubic dál, kdyby náhodou bylo potřeba,“ vysvětloval Kaut po sobotní výhře Dynama ve čtvrtém čtvrtfinále s Českými Budějovicemi v poměru 3:2. „V play off je běžné, že se sestava promíchá. Je fajn, že si můžu tyhle zápasy před skvělými diváky zahrát, užívám si to,“ dodal.

Premiérový úspěch Dynama proti českobudějovickému Motoru ho přirozeně velice těšil.

„Vítězství je vždycky super, zvlášť v play off. S Budějovicemi jsme na ně čekali dlouho; jsme rádi, že přišlo. Budeme se snažit na ně navázat,“ prohlásil 32letý rodák ze Žďáru nad Sázavou. Trenér Richard Král ho nasadil na centra třetího útoku mezi Hecla s Blümelem.

Dvakrát mu v tom zápase bylo hodně nekomfortně - to když ve 47., resp. 58. minutě musel na trestnou lavici. V prvním případě výhodu využil českobudějovický Daniel Voženílek, s nímž se Kaut mimochodem z dřívějška z Pardubic dobře zná, při druhém oslabení se Dynamo ubránilo.

„Nebylo to úplně ‚oukej‘, nesedělo se mi tam moc dobře,“ netajil Kaut. „Naštěstí se to po tom prvním vyloučení trochu otočilo, povedlo se nám rychle dát na 3:1. Druhý faul... Člověk chce jít hokejkou po puku, pak to takhle podebere. Ale stává se to,“ glosoval hokejista.

Jako hráč, který jinak většinou chodí na oslabení, byl k sobě hodně kritický na buly (vyhrál pouhá dvě z jedenácti), paradoxně však ve druhé periodě dostal příležitost i v přesilovce a gólman Motoru Hrachovina proti němu zdárně zasáhl zřejmě i s přispěním tyče.

„Chytil to, šlo to trefit líp,“ komentoval situaci Kaut, jenž si později připsal asistenci na třetí pardubické trefě Lukáše Anděla, když s ním vyrazil do brejku po návratu z trestné.

Již v pondělí se spoluhráči zamíří za stále nepříznivého stavu čtvrtfinále 1:3 na utkání k pátému duelu do Českých Budějovic (od 17 hodin). „Zápas začne 0:0, nemá smysl si lámat hlavu s tím, kolik to teď je. Budeme se snažit nechat tam všechno a věřit, že to dopadne,“ avizoval útočník.