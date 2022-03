Souboje s Vítkovicemi nás stály hodně sil, přiznal brankář Kacetl

Tři zápasy jste vyhráli shodně 2:1. Jaké to je pro vás, pro brankáře, když jsou všechny duely tak těsné?

Je to těžké, protože se musíte soustředit šedesát minut. Víte, že cokoliv může zápas zvrátit, musíte se koncentrovat na každou situaci.

Střel na vás moc nešlo, takže obranná práce mužstva byla dobrá?Jednoznačně, perfektní defenzíva všech pěti hráčů, co byli na ledě. Plno střel zblokovaných, kluci nepouštěli Vítkovice do velkých šancí. Nějaké okýnko tam občas bylo, ale od toho tam jsme, abychom to zachránili. Hodně moc mi spoluhráči pomáhali, každopádně. Střel moc nebylo, o to je to těžší, ale už jsme si na to s Mazim (Markem Mazancem) asi zvykli, protože to tak máme celý rok. Snažíme se to brát jako normální věc.

Ve druhém utkání v Třinci jste dostal kuriózní gól, když se puk, za nímž jste vyjel k mantinelu, odrazil od plexiskla před prázdnou branku. Jak vám v tu chvíli bylo?

Říkal jsem si, že jsem se na to měl vyprdnout, nejít za branku. Ale chcete pomoct klukům. Jak oni pomáhají vám. Akorát se to tam nešťastně seklo o spoj plexi. Takové góly padají všude na světě. Jestli je to kuriózní, nebo krásný gól, je jedno. Prostě to byl gól a já jsem byl šťastný, že kluci dali druhý a počítalo se vítězství.

Kde a čím jste podle vás sérii vyhráli?

Velice dobře jsme hráli v obranném pásmu, blokovali jsme střely, nepouštěli soupeře do obrovských příležitostí. I v útočném pásmu jsme hráli hodně, akorát jsme si nevytvořili nějaké super šance. A Aleš (Stezka) chytal výborně, musím ho pochválit, držel Vítkovice nad vodou. Škoda, že jsme gólů nedali víc, abychom měli větší klid. Bylo to vyrovnané, ale v globálu jsme byli lepší.

Sérii jste vyhráli v nejkratší možné době. Berete nynější devítidenní pauzu jako výhodu, anebo byste raději byl i nadále v zápřahu?

(Usmál se) Pokud by to všechno bylo 4:0, bylo by to skvělé. Jsme rádi, že jsme sérii ukončili rychle, protože fakt byla těžká. Vítkovice byly urputné, nevypustily jediný souboj, hrály nepříjemně. Moc dobře. Stálo nás to hodně sil.