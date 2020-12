O porážce Olomouce s rozjetými Vary rozhodla střela z úhlu

Ne že by snad Hanáci mohli z porážky vinit svého gólmana. Jako by jim proti rozjeté Energii chyběla patřičná dávka energie. Fandění puštěné z reproduktorů rozléhající se prázdnou plecharénou borce v červeném nevybudilo, jak by bylo třeba. Lepší pohyb měli Západočeši.

„Zápas byl celkem vyrovnaný, na jeden gól se ale nevyhrává. Šancí bylo dost,“ posteskl si Lukáš Kucsera, jediný střelec Olomouce.

„Vyrovnané to bylo. Myslím si ale, že jsme už od první třetiny byli lepší a bylo jen otázkou času, kdy nějakou šanci proměníme,“ doplnil autor první karlovarské trefy Petr Koblasa. Přestože Energetici do utkání také lépe vstoupili, museli od 9. minuty otáčet skóre. Olomoucký centr Lukáš Nahodil potvrdil, že ve forčekingu patří k nejlepším v extralize; u hrazení vypíchl kotouč pro jmenovce Kucseru, který vystřelil švihem, puk propadl Bednářovi výstrojí a dojel za čáru.

„Dostal jsem puk na osu a pokoušel jsem se co nejrychleji vystřelit. Jel jsem to ještě dorazit, najednou se brankář pohnul a kopl si to tam sám. Bylo to se štěstím,“ líčil tahoun Mory, jenž se pátým gólem v sezoně osamostatnil na čele nejlepšího střelce týmu před Káňou. Od letního příchodu z Brna potvrzuje, že by na góly mohl být na Hané právě on, leč včera to nestačilo.

I proto, že se Kucsera nechal dvakrát rychle po sobě vyloučit za podražení a ve druhém případě už soupeř trestal. „Těch faulů je mi líto, protože z jednoho z nich padl gól a my jsme se naopak v přesilovce neprosadili,“ kál se.

Forvard David Kaše ukázal, proč má smlouvu v NHL ve Filadelfii. V přesilovce krásnou přihrávkou našel na zadní tyči volného Koblasu, Lukáš se nestihl přesunout a střelec mohl zapumpovat oslavně rukama.

Puk uklidil do sítě bez potíží. „My jsme za to hrozně rádi, protože jsme s nimi poslední vzájemné zápasy nedokázali vyhrát. Takže si ceníme toho, že jsme to konečně zlomili,“ považoval si Koblasa na klubovém webu triumf nad Hanáky na šestý pokus. Rozparáděná Energie díky tomu poskočila na třetí místo.

Jedenácté Olomouci se nepodařilo navázat na vítězství v Českých Budějovicích, marně se snažila poskočit ze spodní části tabulky. Nedokázala zvýšit obrátky, vynutit si tlak.

Naopak Lukáš několikrát za pomoci akrobatických kousků i dlouhána Buriana na čáře odolal závarům, než si vybral chvilku nepozornosti při tuctové ráně Vondráčka. „Porážíme se sami tím, že neproměňujeme šance a děláme fatální chyby. To je smrtící kombinace,“ hlesl olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Nebudu ale snižovat výkon Karlových Varů, protože hrály dobře.“

Když dvě a půl minuty před koncem zkušený útočník Rostislav Olesz oslabil kohouty za hákování, bylo zřejmé, že se na druhý zásah nezmůžou. Olomouc byla totiž většinou u puku o krok později.

Jako když se zafuněný zadák Valenta marně snažil dobruslit ploužící kotouč mířící do opuštěné klece při hře bez brankáře.