Olomoucké procitnutí odnesla Sparta. Perfektní, jásal dvougólový Kucsera

Podle papírových předpokladů vypadala jen první třetina, ve které měli hosté navrch lepším pohybem. „Věděli jsme, že Sparta bude velmi dobrá bruslařsky. Bohužel, každý se jim chtěl v první třetině vyrovnat, ale nejezdilo nám to. A možná nás trochu zachránil první gól, dostal nás do hry,“ přemítal olomoucký útočník Lukáš Kucsera.

Nebezpečně často se hrálo před domácím brankářem Konrádem, ten ale pustil za záda jediný puk a díky němu bylo skóre po první části vyrovnané 1:1. „Převaha tam byla, ale byly to takové rohové akce, chyběla střela do brány. Když už jsme vystřelili, tak to zablokovali. Nic moc nám na bránu neprošlo,“ všiml si Sobotka. „Olomouc hrála dobře, kluci to odbránili, je to nepříjemný soupeř. Věděli jsme o tom, ale nehráli jsme, co jsme si řekli. Chyběl nám hráč před bránu, nevycházely nám přesilovky. Čekali, ujeli a z toho dali gól,“ litoval.

Muž, který je zvyklý hrát v nejmodernějších arénách Severní Ameriky si pro návrat do extraligy nemohl vybrat skromnější prostředí než místní plecharénu. S razantním nástupem podzimu v ní rtuť teploměru úspěšně atakovala nulu. „Cítil jsem se v pohodě. A za zimu jsem rád. Mně teplo na zimáku nedělá dobře,“ přiznal Sobotka.

Vítězný gól Mory nakonec přinesl právě scénář „čekat–ujet–trefit“ v podání Kucsery, který skočil do brejku hned z trestné lavice. „Dostali jsme se do situace dva na jednoho. Silva (Silvester Kusko) to dával před bránu a mně se povedlo přeskočit beka. Jen jsem do toho plácnul a vylítlo to nahoru,“ radoval se šťastný střelec.

Prožil úspěšný večer, v závěru korunoval výhru Mory čtvrtým gólem pouhých sedm sekund před koncem. „Dva góly jsou super, cítím se dobře. V posledních zápasech nebyly moje výkony ideální, takže jsem rád, že jsem dal nějaký gól. Doufám, že mě to zvedne psychicky a bude to lepší a lepší,“ věří Kucsera.

V totožné situaci je celý olomoucký tým. Po šesti porážkách, z nichž jen ta poslední proti Plzni jim přinesla alespoň jeden bod, teď chtějí kohouti věřit, že už se ode dna odrazili. „Samozřejmě je to velká radost, když porazíte takový tým. Je pravda, že v poslední době jsme bodů moc nezískali, takže jsme za to samozřejmě moc rádi. Čtyři body z posledních dvou těžkých zápasů jsou perfektní,“ přiznává Kucsera.

Dalším klíčem k výhře Hanáků byl výkon gólmana Konráda, který připomněl své sebejisté výkony z minulých let. „A také jsme uhlídali přesilovky, k něčemu většímu se nedostali, bylo to kvalitně odbráněno,“ pochvaloval si Kucsera.

Sparťané v zápase neměli podle jejich trenéra Miloslava Hořavy dost základní hokejové esence. „Domácí nám dali lekci z bojovnosti. Bylo vidět, že za tím jdou více. Všechno nám vylehali, my jsme o tom věděli, ale neporadili jsme si s tím. To byl největší rozdíl,“ mínil.

Šanci na odvetu budou mít Sparťané už v neděli, kdy se s Olomoucí potkají znovu, tentokrát na svém ledě. „Jakmile se v odvetě vyrovnáme v bojovnosti, budeme mít šanci,“ tuší Hořava.

Kohouti věří, že se po čtyřech bodech z posledních dvou zápasů začínají zvedat. „Jedna vlaštovka jaro nedělá. Musíme pokračovat v tom, jak jsme odehráli tyto dva zápasy. Na sebevědomí hráčů budou mít pozitivní vliv a doufám, že si to přeneseme do těch dalších. Na Spartě to bude těžké, ale nemůžeme tam jet odevzdaní,“ zdůrazňuje olomoucký kouč Jan Tomajko.