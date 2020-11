Olomouc padá ke dnu. Je to syrové, vnímá trenér Moták

Až do poslední sekundy se snažili kohouti dát gól, jenže většinu času k tomu měli hodně daleko. S výjimkou několika vyložených šancí, které však přinese každý zápas, byla jejich hra o úroveň níže než soupeřova. Vrcholem byly dvě promarněné dvojnásobné přesilovky.

„Chybí nám finální přihrávka a důrazné zakončení, to je hlavní důvod. V prvé řadě však musíme být silní v osobních soubojích, protože je prohrajeme, soupeř nám to vyhodí a znovu se trápíme se založením útoku,“ všímá si Moták.

Kohouti působili dojmem, že kromě Mladé Boleslavi bojují hlavně sami se sebou – přihrávky na paty nebo na záda hráče odjíždějícího jinam byly koloritem zápasu. „Je to z naší strany syrové. Potřebujeme mít větší lehkost, lépe si kotouče dávat, byla tam spousta nepřesností,“ souhlasí Moták. „Fáze založení je ještě jakž takž, ale přechodovou fázi přes střední pásmo nemáme. A když se nedostanete do útočného pásma, tak nemůžete dobře zakončovat.“

Většinu času hrála Mora jen to, co jí dovolil soupeř, a moc toho nebylo. Bruslaři přijeli rozparádění výhrou 11:4 nad Karlovými Vary a na ledě měli mnohem lepší pohyb. „Druhým gólem jsme se ale uspokojili a pak byla Olomouc pět deset minut lepší. V těchto důležitých momentech nás podržel brankář a pak jsme dali třetí gól,“ pochvaloval si boleslavský kouč Pavel Patera.

V jeho týmu zazářil třemi asistencemi útočník David Šťastný. Se čtyřmi trefami do sítě Varů hlásí výjimečnou formu. „Je to super, že týmu nějak pomáhám, cítím se výborně, celé lajně to šlape. A hlavně že se vyhrává a můžu přispět ke třem bodům,“ užívá si David Šťastný.

Kohoutům nezbývá než bojovat, v neděli (17.00) se představí na ledě Českých Budějovic. „Potřebujeme, aby se zvedal výkon všech, ale v rytmu zápas–trénink–zápas je to velice těžké. Je toho na nás trochu moc, ale nechci se na nic vymlouvat. Musíme se s tím vypořádat a jít dál. Ono to přijde,“ nevzdává se Moták.