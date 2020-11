Litvínov byl bruslivější než my, řekl olomoucký střelec Kolouch

Ovšem nikterak s nimi nezamával. I díky dvěma trefám útočníka Petra Koloucha v zápase plném zvratů brali nakonec bod po porážce 3:4 na nájezdy.

Kolouch svými prvními zásahy v sezoně skóre ve druhé třetině otočil. Nejprve udeřil v oslabení. Do konce litvínovské přesilovky chybělo pět vteřin, když se s Oleszem dostal do přečíslení dva na jednoho.

Kolouch kotouč vedl a místo přihrávky ho švihl přesně k tyčce.

A ve 30. minutě zvedl ruce nad hlavu znovu. Zadák Švrček nahazoval před branku, odražený puk sebral olomoucký centr, stáhl si ho do bekhendu a poslal do růžku.

Jenže Verva předvedla kontrobrat a tak si hosté oddechli, když v 53. minutě poslali zápas do prodloužení: Knotek ujel za litvínovskou obranu, brankář Godla jeho střelu švihem vyrazil betonem, z dorážky ovšem kotouč poslal promptně do sítě Bambula. I pro něj to byl první gól v sezoně.

Nakonec se šlo do rozstřelu.

Na vedoucí gól domácího Gerháta z první série odpověděl ve čtvrté Knotek, v sedmé sérii už se mu to ale po Hanzlově úspěšném pokusu nepovedlo. Severočeši udolali Moru až na pátý pokus.

„To jsem netušil. Olomouc je nepříjemný soupeř, má urputný styl, drží střední pásmo, hodně brání. Možná nám to nesedělo, ale dneska už podobně hrají skoro všechny mančafty včetně nás,“ přemítal Richard Jarůšek. „Loni jsme sice Litvínov čtyřikrát porazili, ale to bych nesrovnával. Mají jiného trenéra, sází na jinou hru. Dřív víc propadali vzadu, teď ne, a navíc byli bruslivější než my,“ všiml si Kolouch.

„Doufám, že budeme pokračovat na vítězné vlně a dávat víc gólů než jeden. Tohle pomůže psychicky jednotlivcům i týmu,“ věří litvínovský trenér Vladimír Országh, který postrádal několik hráčů. Minulý duel v Hradci Králové odnesli stopkou za faul útočník Pospíšil, bek Štich za bitku a forvard Mahbod zraněním. Chyběl i obránce Cibulskis.

Verva vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů i proto, že využila teprve třetí přesilovku v sezoně. „Konečně jsme měli před brankou zaparkovaného hráče,“ potěšil Országha clonící bek Ščotka při premiérovém gólu Balinskise. „Bohužel jsme v naší přesilovce i inkasovali.“

Do sezony vstoupil Litvínov čtyřmi domácími krachy v řadě, ale zvedá se. A díky výhře se bodově dotáhl na jedenáctou Olomouc.

„Hned v prvním střídání jsme dostali gól,“ kroutil hlavou kouč Hanáků Jan Tomajko. „Ve druhé třetině jsme to otočili, ale od té doby nás Litvínov zatlačil. Měli hodně šancí, podržel nás Braňo Konrád. Hráče musím pochválit, že dokázali znovu vyrovnat. Možná jsme sahali po dvou bodech, trefili jsme ještě břevno. S bodem jsme ale spokojení.“