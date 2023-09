Chci zaujmout trenéry a hrát víc, říká posila olomouckých hokejistů Anděl

Proto chytil laso z Olomouce.

A po loňské sezoně, kdy byl na hraně sestavy (43 zápasů, jeden gól, pět asistencí), chce sám sobě dokázat, že se umí předvést v plné parádě.

Jak vlastně probíhalo loučení s Dynamem?

Já tam byl dva roky, ale pak mi už končila smlouva. Bylo mi řečeno, že přijdou posily z KHL – Hyka, Sedlák a tak dále. Řekli mi, že prostor na ledě bych měl menší a že pokud mám možnost jít hrát jinam, nikdo mi bránit nebude. Naskytla se Olomouc, tak jsem to vzal. Ale na Pardubice nemůžu dopustit. Loučení proběhlo v poklidu, můžu o nich mluvit jen v dobrém.

I když vás pak Pardubice vyřadily ve čtvrtfinále?

Myslím, že to bylo klasické play off. Jeden dva zápasy jsme mohli v klidu urvat, série by to pak byla jiná. Ale Pardubice to vždy o ten jeden gól dokázaly překlopit na svoji stranu. Asi měly větší kvalitu, proto postoupily zaslouženě.

Kapitán Mory Jiří Ondrušek bezprostředně po vyřazení prohlásil, že Pardubice extraligový titul nevyhrají, neboť mají spoustu individualit a malou týmovou celistvost. Predikce mu vyšla.

Souhlasím. Tým má doopravdy spoustu individualit, což je těžké ukočírovat. Sám jsem tam byl a vím, že je to složité. Je to práce trenéra, aby to dobře zkorigoval. Ale zase pokud má tým takové hráče a vše si sedne, má velkou šanci, že získá titul.

Novým trenérem Pardubic se stal několikanásobný šampion Václav Varaďa. Co na změnu říkáte?

V Pardubicích jsou změny trenérů časté, ale Václav Varaďa má na to zůstat opravdu dlouho. Je to kvalitní kouč, který má předpoklady, aby tým dobře zkorigoval. Věřím, že mančaftu dá řád a nastolí pořádky. Pokud se to povede a mužstvo bude šlapat, určitě budou mít ty nejvyšší ambice.

Lukáš Anděl se ještě v pardubickém dresu snaží překonat olomouckého brankáře Branislava Konráda.

Jsou pro vás zápasy proti Dynamu speciální?

Určitě. Každý vám řekne, že když hraje proti týmu, kde předtím nastupoval, má to zvláštní náboj. Znáte každého hráče, chcete jim to vrátit, trošku dokázat, že se vás neměli zbavovat. Je to zkrátka vypjatější, ale člověk musí kolikrát krotit emoce. Myslím, že proti bývalým klubům se mi celkem daří.

Jste rád, že jste nakonec skočil po nabídce Olomouce?

Já jsem rád za každý rok, co může hrát v extralize. Líbí se mi tady. Loni jsme na Olomouc měli super sezonu. Koneckonců jsme potrápili i ty Pardubice. Nebylo to špatné, byť je pravda, že z osobního hlediska bych chtěl hrát více.

Možná to přijde letos. V přípravě se vám daří.

Jsem samozřejmě rád, že to takhle začalo. Ale je to jenom příprava, bylo by super přenést si vše do sezony a pokračovat v těchto výkonech. Budu se o to snažit. Chci zaujmout trenéry, abych je přesvědčil o tom, že si zasloužím více prostoru. Konečné rozhodnutí bude na nich, ale na mně zase bude, abych dobré výkony předváděl opakovaně. Cítím se dobře. Myslím, že jsem měl dobrou fyzickou přípravu – i na suchu, z čehož teď těžím. Věřím, že teď je to dobré. Ale dobrého hráče dělá celá sezona, nikoli jeden měsíc.

Jak snášíte dril v plechárně?

V tomhle počasí je to hodně náročné. Jak říkáte, je to plechárna, když je venku teplo, je teplo i tady. Led není ideální, ale podmínky jsou takové, jaké jsou, a my to tak musíme brát.

Na led si stěžovali i trenéři, protihráči a spoluhráči.

Je to zkrátka poznat, že led je jiný než v zimě. To je venku chladněji, led rychleji mrzne, stíhá se chladit. Jenže teď je teplo, na přátelák přijde hromada lidí, teplo je pak ještě větší a led taje. Přeci jen dvě hodiny po něm bruslí spousta chlapů. Puky pak odskakují a mění směr. Člověk se na to musí připravit.

Vedle koho se vám loni hrálo nejlépe?

Formace se nám často měnily. V Olomouci je takové specifikum, že je vždy hodně zraněných hráčů, takže jsme se často střídali. Ale nejlíp se mi hrálo s Rosťou Oleszem, dodával tomu všemu zkušenost a cítil jsem se vedle něho dobře.

Čím to, že tým sužují zranění?

To nedokážu říct. Ale každý rok se tady perou s marodkou a loni tomu nebylo jinak. Přál bych si, abychom letos mohli hrát co nejvíc času v kompletní sestavě. Je důležité, aby byl tým pospolu celou sezonu.

Na co by měl kompletní kádr?

Cíl je jasný – probojovat se do play off a tam se zase pobít s nějakým gigantem. A zkusit překvapit. Výslovně nějaké ambice jsme si nedávali, ale za kluky můžu říct, že hrát play off je to nejvíc, co v sezoně chcete. A pak záleží, v jakém rozpoložení vy i soupeř budete.

Lepší rozpoložení do play off může přinést posila Aron Chmielewski.

Aron je výborný hráč, což hned dokázal. Pokud mu to vydrží, bude to perfektní.

Dokáže nahradit nejproduktivnějšího hráče loňské sezony Jana Káňu, který přestoupil do Vítkovic?

Je těžké je porovnávat, jsou jiní. Už jen tím, že jeden je pravák, druhý levák. Ale oba jsou velmi kvalitní útočníci. Ztráta Honzy bude citelná, ale věřím, že Aron má na to, aby góly střílel pořád.

Ještě k jedné změně došlo. Borise Žabku na trenérské lavici vystřídal bývalý elitní útočník Róbert Petrovický.

I loňská trenérská dvojice byla výborná. Boris obránce rozhodně posunul, teď místo něj přichází také kvalitní trenér. Má spoustu zkušeností, odehraných zápasů, cítím, že nám má co dát. Nedokážu říct, jestli to trenéři budou mít rozdělené jak loni, kdy se jeden staral o útočníky a druhý o obránce, ale myslím, že se zajeté pořádky měnit nebudou. Olomouc má dlouhodobě svůj styl a velké změny tu nejsou časté.

Když jste před rokem přišel do Mory, hvězdný David Krejčí odcházel zpátky do Bostonu. Teď se vyjádřil, že existuje šance jeho návratu do Olomouce. Bylo by velké lákadlo si s ním zahrát?

V médiích toho proběhla spousta. Každý, kdo hraje hokej, sleduje, jak se rozhodne. Bylo by super, kdyby si přišel s námi zahrát. Ale víme, co řekl – chce hrát o titul. V týmu, který bude na předních příčkách. Uvidíme, jak se rozhodne.

Pronesl, že kdyby byla Olomouc v top tři, tak není o čem. Loni jste až do Vánoc třetí byli. Cítíte to tak, že kromě bodů do tabulky budete teď hrát také o Krejčího?

Loni se nám start povedl hodně, jenže pak přišla zranění a vypadli jsme z toho. Každá sezona je navíc jiná, extraliga bude letos hodně vyrovnaná. Ale příchod Krejčího by tým zvedl, byl bych rád.