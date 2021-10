Dohromady tvoří zajímavou skupinu, která věčnou nejistotu a přešlapování před slavobránou NHL vyměnila v covidových časech za pevné místo v Evropě.

„Stane se, že někdy hráč z nejrůznějších důvodů nedostane v NHL šanci. Nebo minimálně má pocit, že by ji měl dostat,“ říká český skaut Winnipegu Vladimír Havlůj. „Obecně se dá říct, že kluk, který odejde do Evropy, má cestu do NHL daleko složitější než ten, který to ještě skousne a zkusí v zámoří vydržet.“