Plzeňský Svoboda: Prošel jsem těžší virózou, horší scénáře se ale vyvrátily

Zmeškal start sezony, chvíli se dokonce spekulovalo, že jeho trable mohou být dlouhodobějšího rázu. Naštěstí všechny výsledky dopadly dobře. „Horší scénáře se vyvrátily, prošel jsem jen těžší virózou. Něčím, co může potkat každého druhého člověka,“ svěřil se šestadvacetiletý Svoboda.

Za Škodu chytal v extralize už v ročníku 2017/18, po divoké štaci v zámoří a krátkých epizodách po Evropě na dvě sezony zakotvil ve Vítkovicích. Letos v létě se vrátil.

Už jste znovu plný sil?

Trénuji docela dlouho. Jak k nám přišel Domíno (Furch), zrovna jsem pomalu začínal. Směřovali jsme vše k tomu, abych se během září dal pořádně dohromady. Měl jsem na to měsíc, zbytečně jsme nespěchali, prokládali to i volnem. Jsem připravený, odpočatý. A čekám, až na mě trenéři ukážou.

Přišel jste vlastně o celou přípravu i start extraligy. Bylo to hodně nepříjemné období?

Neřekl bych úplně nepříjemné. Byl jsem nemocný, chtělo to jen čas, aby se po té viróze vyhodnotily různé testy. S tím, jak jsme měli v srpnu velkou zátěž a dvoufázové tréninky, semlelo mě to trošku víc. Jezdil jsem k tomu několikrát na víkend do Ostravy, to mi na energii nepřidalo. Ale myslím, že kdyby nebylo zbytí, mohl jsem být zpátky dřív. Tím, že nám přišel vypomoci Dominik, jsme však nemuseli spěchat a snažili se, abych byl stoprocentně připravený.

Ani na chvíli vás nepřepadly černé myšlenky, že problémy mohou být dlouhodobějšího rázu?

Vlastně ani ne. Prohlídek a testů bylo hodně, ale čekalo se hlavně na to, až se upraví krev. I když máte rýmu, krevní obraz se vám rozhodí. Vlastně mi to přišlo vhod. Měsíc v kuse jsem si neodpočinul možná devět let. Užil jsem si to o to víc, že se nám nedávno narodil synek, trávil jsem s ním hodně času. Nevadilo mi být doma, s manželkou jsme osm let a jsme spolu rádi. Oddychl jsem si, udělal věci, na které předtím nebyl čas, a postupně se vrátil do plného tréninku.

Co jste se synkem vyváděli?

Chodíme rádi na procházky. A hlavně jsme byli spolu. Než jsme se úplně přestěhovali do Plzně, bylo to ulítané. Malý byl s manželkou ještě dlouho v Ostravě, takže delší čas jsem se synkem od jeho narození vlastně nestrávil. Teď jsem si to vynahradil, poznal, jak všechno funguje. Je už větší, je s ním sranda. Letí to... Jako všechno. Vždyť mi přijde jako včera, když jsem před čtyřmi lety přišel do Plzně poprvé a takhle jsme se spolu bavili.



Vyspat vás malý nechá?

Nechá. Kdyby nenechal, musel bych do jiného pokoje. (úsměv)

Obnovená premiéra za Plzeň se nečekaně protáhla. Až přijde, budete nervózní?

Určitě nebudu. Ve Vítkovicích i předtím v Americe jsem si prošel zraněními, tyhle pauzy znám. V Plzni máme perfektní lidi okolo týmu, od fyzioterapeutů, přes kondičního trenéra Honzu Snopka až po Rudu Pejchara, kouče gólmanů. Věnovali se mi všichni hodně, s Rudou jsme poslední tři týdny na ledě v docela těžkém módu. Jsem připravený. Ale zápas je samozřejmě něco jiného, nikdo dopředu neví. Uvidíme.

Co říkáte na start týmu do sezony?

Jsme devátí, máme třináct bodů. Sice o jeden odehraný zápas více než většina ostatních, ale i tak je to docela super. Začátek ligy je vždycky vyrovnaný. Já už si prošel tabulkou jak nahoře, tak úplně dole, moc věcí mě nepřekvapí. (úsměv) Máme se určitě od čeho odrazit, poslední tréninky vypadají výborně a věřím, že půjdeme ještě výš a budeme zase bojovat o přední příčky. S tím jsem do Plzně šel.



Bude soutěž vyrovnanější a vypjatější než v předchozích letech?

Nevím. Je to teď zkreslené. Liga je nalosovaná tak, že třeba Vítkovice mají odehráno jen pět zápasů, my devět, další týmy osm... Asi to bude jiné než dřív, jeden mančaft přímo spadne, všechny se na to snažily od začátku přípravy nachystat co nejlépe. Ale na druhou stranu, jako každý rok je to pořád boj o každý bod.

Plzeň posílili dva útočníci ze Švédska, hodně se daří Lotyši Dzierkalsovi. Co na vás zkouší při trénincích?

Jsou šikovní. Ale předtím tady byl Milan Gulaš nebo Kubalda (Dominik Kubalík), v celé extralize je pořád spousta výborných střelců. Tady je spíš fajn, že všichni chodí do šatny pozitivní, na téhle vlně je to v Plzni nastavené. I proto jsem jí znovu podepsal. Každý se snaží vydat ze sebe to nejlepší a pro úspěch se tady dělá hodně. Splnilo se mi všechno, co jsem od toho očekával, nastavený jsem do sezony dobře.