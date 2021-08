Chystám se tak, že sezonu asi začnu v Plzni, plánuje brankář Furch

„Sám jsem zvědavý, jaké tam na mě dýchnou emoce,“ pousmál se jedenatřicetiletý Furch.

V týdnu posílil Škodu, která potřebuje výpomoc kvůli zdravotním trablům dalšího brankáře Miroslava Svobody. Ale nad vším visí velký otazník. Furch ještě vyčkává na zájem z KHL a v případě zajímavé nabídky Plzeň zase opustí.

Ve vašich plánech prozatím je začít sezonu v Plzni?

Zatím to tak vypadá, i když dva týdny jsou ještě dlouhá doba. Teď se každopádně připravuji tak, že za Plzeň nějaký zápas odchytám.

Jak se vlastně všechno seběhlo?

Čekal jsem na nabídku z KHL. Něco přišlo, ale už se mi nechce úplně kamkoliv. Začal jsem trénovat se Spartou, pak se ozval Ruda Pejchar s Tomášem Vlasákem, jestli nechci pomoci Plzni. Pak už to v podstatě bylo velmi rychlé jednání.

Wikipedie přitom u vašeho jména jako příštího zaměstnavatele uvádí Nižněkamsk.

Ozval se. Ale to je právě ta věc, že nechci jít kamkoliv. Narodil se nám druhý prcek a popravdě, Nižněkamsk není místo a město, kde byste chtěli s rodinou žít. Jistě, všichni vědí, že se do Ruska chodí za penězi, ale neplatí to za všech okolností.

V Minsku, kde jste chytal minulou sezonu, pokračovat nešlo?

Přišel nový manažer, rychle podepsal jiného gólmana a pokud vím, aniž by o tom věděl hlavní trenér. Zvláštní. Já bych tam i pokračoval, ale věci se udály jinak.

Hořký konec. Neodrazuje vás to od dalších štací v KHL?

Tady šlo o jednoho člověka, ne o celé vedení. To mě neodrazuje. Na KHL stále cílím. Ještě tak dva roky bych chtěl chytat venku. Ale sami vidíte, po covidu člověk nikdy neví.

Které angažmá v zahraničí vám sedlo nejvíc?

Tři roky jsem strávil v Omsku, na něj mám hezké vzpomínky. Parádní byl předloňský rok ve Švédsku. Škoda, že se sezona nedohrála a nebylo play off. Ale tam mě to hodně bavilo, byl to nový impuls po ne úplně dobrém roku v Čerepovci.

Jak se vám vůbec před lety chytalo v Plzni? Už je to nějaký čas...

Dobře! Publikum tady bylo vždycky početné a hlasité. A nejsem sám, kdo si pamatuje jednoho zvláštního pána za brankou hostů. Už jsem se ptal, jestli tady je pořád... (smích)