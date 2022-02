Užívám si každý zápas, říká obránce Zbořil o startech za Třinec

Zda nastoupí i ve středu v dohrávce 50. kola v Brně, Zbořil ještě nevěděl, jelikož třinečtí trenéři doplňují sestavu hokejisty z partnerského prvoligového Frýdku-Místku kolikrát až na poslední chvíli, podle zdravotního stavu hráčů.

Třineckým sice chybějí elitní beci, Tomáš Kundrátek, Martin Marinčin a David Musil, kteří reprezentují Česko a Slovensko v Pekingu, ale do sestavy se jim vrátili marodi Milan Doudera a Jan Zahradníček. Leč s Pardubicemi nedohrál Jan Jaroměřský...

A tak frýdecko-místečtí obránci čekají, na koho trenér Václav Varaďa ukáže.

Zatím se jich v elitní soutěži protočilo šest – osm startů si připsal Jakub Michálek, šest Daniel Krenželok a Jakub Teper, pět Matyáš Jakub, tři Mikuláš Zbořil a jeden Bartosz Ciura.

Dělají si „náhradníci“ naděje, že by mohli místo v třineckém celku získat natrvalo?

„Až přijedou kluci ze zimních her, tak se vrátím do Frýdku-Místku,“ má jasno Mikuláš Zbořil. „Ale užívám si každý moment a každou chvilku v extralize, protože kabina a ti kluci tady, to je něco neskutečného. Vím, že každý den pro mě může být mezi elitou poslední, ale nějak si to nepřipouštím. Snažím se odvést maximum a pomoct týmu.“

O své premiérové trefě říká, že po přihrávce Hrehorčáka zpoza branky plácl do puku z jedné nohy. „Zavřel jsem oči a vystřelil. Chtěl jsem trefit bránu. Nejsem takový hokejista, abych trefoval přesně rožek.“

Mohl by mu gól pomoci k delšímu působení v třinecké sestavě? „Možná ano. Jsem rád, že jsem ho dal,“ odpověděl Zbořil a žertoval, že si říkal, že když se v extralize trefí, bude moci skončit.

Povedlo se mu to v osmnáctém startu; ty předešlé nasbíral ve Zlíně, kam jezdil vypomáhat z rodného Přerova. A z něj loni v květnu přestoupil do Frýdku-Místku.

Co mu proběhlo hlavou, když prostřelil brankáře? „Asi nic. Měl jsem v hlavě úplně prázdno,“ smál se. „Viděl jsem kluky, jak se radují. Pak mi to došlo. A prostě jsem si jen užil ten okamžik. Měl jsem prázdný pocit plný radosti.“

Hned si však uvědomil, že musí dál hrát naplno. „Protože vždy, když jsem dal gól v první lize, tak jsem měl velkou pohodu. To jsem si teď dovolit nemohl. Další střídání sice bylo takové divné, ale pak jsem se do toho dostal. Bojoval jsem, jak jsem měl.“

Upozornil, že mezi první ligou a nejvyšší soutěží je velký rozdíl. „Za Třinec jsem poprvé hrál v Karlových Varech (2:3 v prodloužení), a byl to takový zjišťující zápas,“ podotkl. „Člověk je zvyklý na tempo z první ligy, ale extraliga je něco jiného. Zdejší hráči jsou kvalitou na puku úplně někde jinde.“

Zatímco Oceláři se drží v čele extraligy, prvoligový Frýdek-Místek je s 64 body jedenáctý. Leč šestý Kolín, který má 68 bodů, a čtrnácté Ústí nad Labem dělí jen šest bodů.

„Rozdíly tam jsou minimální,“ upozornil Mikuláš Zbořil. „S Frýdkem-Místkem můžeme jít do play off i do baráže. Doufám, že kluci, ať už se mnou, nebo beze mě, ty nejbližší zápasy zvládnou, abychom se boji o záchranu vyhnuli.“