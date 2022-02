Chci hrát o nejvyšší mety, říká Bakoš po příchodu do Třince

„Připravovali jsme se na to, že to bude souboj prvního s druhým, že Hradec je těžký soupeř. Bylo to o jednom gólu. Škoda, že ho dali oni, škoda těch mála šancí, které jsme neproměnili,“ povzdechl si Bakoš.

Takže rozhodla produktivita?

Musíme být lepší před brankou. Zápas byl ale velmi vyrovnaný. Odmakali jsme ho.

V čem byl největší problém, že jste se střelecky neprosadili?

Když hraje první s druhým, je to těžké, je to taktický hokej. Oni bránili, my jsme na tom vzadu také byli dobře. Věděli jsme, že šancí v takovém souboji nebude hodně. Často to je o jedné příležitosti a tu musíme využít.

Máte za sebou v Třinci dva zápasy. Co vám ukázaly?

To, co jsem čekal, česká extraliga je těžká. Jsou tady šikovní hráči, silní na puku. Snažím se do toho dostat. Těší mě, že jsem tu.

Proti Karlovým Varům jste začal ve čtvrtém útoku, tentokrát jste byl ve druhém. Jak vnímáte posun sestavou?

Trenér (Václav Varaďa) je zkušený, ví, co dělá. Ve Varech jsem naskočil do čtvrté pětky i pro to, že jsem před tím delší dobu nehrál. Bylo to od trenéra super řešení. Zapracoval mě do týmu. Zvykám si a dnes už to bylo lepší.

Zatím vždy máte jiné spoluhráče...

Všichni jsme profíci. Všichni co hrajeme, máme jeden systém, je to jedno. Je na trenérovi, kdo s kým hraje. My musíme být připraveni.

Naskakuje se vám do sestavy hůře, když je nyní rozhozená chybějícími reprezentanty?

Vždy se do rozběhnutého vlaku naskakuje těžce. Pomalu se do týmu zapracovávám. A nevím, jestli by to bylo lehčí, kdyby tady byli všichni hráči. Snažím se zapadnout a pomoci tam, kde je potřeba.

Upozorňovali vás trenéři, že proti Hradci Králové máte téměř novou obranu, abyste spoluhráčům vzadu více pomáhali?

Spíše nás nabádali, abychom hráli dozadu zodpovědně, protože Hradec Králové má také kvalitní mužstvo.

Ostatně chybělo vám osm hráčů základního kádru. Kromě reprezentantů i tři marodi. Je to znát, byť vy jste přišel, když už v týmu nebyli?

Je to tak, chalani už tady nebyli, takže na to nedokážu odpovědět. Ale i bez těch osmi kluků jsme s Hradcem Králové odehráli vyrovnaný zápas. Věřím, že až se vrátí, tak to bude ještě o něčem jiném. Ale opravdu jsme to dnes odmakali. Jen škoda, že jsme nedali gól.

V Třinci jste necelý týden. Už jste se rozkoukal?

Pomalu ano, chalani mi pomáhají, lidé z klubu také. Už jsem se zabydlel a soustředím se jen na hokej.

Proč jste se rozhodl pro Třinec?

Měl jsem i jiné nabídky, ale Třinec je topový klub v Česku, navíc to mám odsud blízko na Slovensko. Těšil jsem se sem. Chci hrát o titul, o nejvyšší mety a tady jsou ty nejvyšší cíle.

Lákal vás i třinecký útočník Tomáš Marcinko, s nímž jste hrával a jste kamarádi?

Samozřejmě. Je tu hodně Slováků. Slyšel jsme jen dobré věci. Zázemí, klub, trenér. To vše i ta dobrá vzdálenost od domova hrálo roli. Vše si sedlo, takže jsme se s rodinou lehce rozhodli.

Jste v Třinci i s manželkou a dětmi?

Rodina je na Slovensku, v Bratislavě. Přece jen tam máme blízké, kteří mohou manželce s dětmi pomoci, už nejsme někde daleko v Rusku. Je to blízko a když budeme mít den volna, zajedu si domů.

Hned tři slovenští hokejisté z Třince jsou na olympijských hrách. Vy jste na reprezentaci nepomýšlel?

Tato sezona je taková těžší. Narodilo se nám třetí dítě. S trenéry národního mužstva jsem se dohodl, že na předchozí turnaje nepůjdu, že pomohu doma. A chalani hráli dobře, tak se trenéři rozhodli, že kádr nebudou měnit, že týmu věří. To respektuji. Samozřejmě mě to mrzí, ale takový je život.