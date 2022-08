Vondrka zvažuje, co dál: Když dětem řeknu, že končím, budou brečet

Která varianta je teď pravděpodobnější?

Sám nevím. I když nejsem zařazený v žádném týmu, tak pořád trénuji a připravuji se. Nemohu vyloučit, že bych ještě pokračoval s hokejem dál.

Je za půlkou srpna, sezona začíná ani ne za měsíc a vy dál trénujete sám. Začátek ročníku tedy určitě nestihnete?

To asi ne. Když se budu cítit dobře, tak bych se chtěl zapojit v rozehrané sezoně. Sám pořád přemýšlím, jak to vyřešit. Ale kdybych cítil, že to k tomu není, tak už bych to řekl.

Předpokládám, že byste nechtěl být jen do počtu.

To je základ. Myslím, že jsem soudný a poznal bych, že na to nemám. Ale řekl bych, že loňská sezona dopadla dobře. Užil jsem si to a připomněl si, jak mi hokej chyběl. Ale hrálo roli, že děti jsou v Praze a moc jsem je v sezoně neviděl. Ale jinak to udělat nešlo.

Pokud byste hrál dál, tak jedině za Motor?

Ano. To jsem tvrdil od začátku a nic jiného jsem nesháněl. Ani mě nikdo další neoslovil.

Jste v kontaktu s trenérem Jaroslavem Modrým či vedením klubu?

Jo. Standovi Bednaříkovi (generálnímu manažerovi, pozn. red.) jsem říkal, že až přijedu, tak to probereme. Ale je pro mě těžké utrhnout se z Prahy. V týdnu jsem mluvil i s Jardou Modrým. Řešili jsme, jak by to šlo udělat. Nechci mluvit za něj, ale zdálo se, že by zájem měl. Příští týden bych měl přijet do Budějovic a domluvíme se.

Může být zkrácená sezona takový rozumný kompromis?

Mohlo by to tak být. Sezona je dlouhá a teď si užívám dětí, jak jsem to plánoval. Po konci ročníku jsem si dal 14 dní pauzu a pak začal zase něco dělat. Od té doby trénuju až doteď. Nemohu být bez pohybu, jinak jsem nervózní. Do budoucna se bojím, aby se mnou bylo k vydržení.

Bojíte se konce kariéry?

Ne, s tím nemám problém. Naštěstí jsem obklopený lidmi, kteří pořád něco dělají a jsou aktivní. Jezdím s nimi na kole, občas vyrazím tréninkově sám. Chodíme na tenis, hokej. Je to fajn. Hokej umí být krásný, mám z něj skvělé zážitky. Ale také nastanou období, kdy to moc nejde. Chyběl by mi hlavně život a sranda v kabině.

Ale další odloučení od rodiny by bylo těžké.

Jsem v kleštích. Děti hokejem žijí odmala, a když jim řeknu, že končím, tak budou brečet. Mám 14letou dceru Rozárku, Elle bude deset, synovi Michalovi je sedm. Loni to ze začátku šlo. Ale postupem času už bylo i při telefonech hodně slyšet, že si vzájemně chybíme. Kdyby se sezona zkrátila, tak by to bylo přijatelné.

Podobně jako vy je na tom i další zkušený budějovický útočník a loňský tahoun Jiří Novotný. Probírali jste to spolu?

Občas si zavoláme, ale přímo jsme to neřešili.

I když jste na individuální přípravu zvyklý, není to pro vás v půlce srpna limitující?

Čas na ledě mi chybí, chodím na něj tak dvakrát třikrát v týdnu. Ale potřebuji se udržovat hlavně fyzicky. Sám se v létě připravuji už asi 12 let a nedělá mi to problém. Akorát když jsem měl problémy se zády v sezoně 2020–21, tak jsem trénoval od prosince do června sám a to bylo utrpení. Ale také jsem to zvládl.

Přemlouvají vás, abyste pokračoval?

Dostávám zprávy, že by byla škoda to zabalit. Ale už mám nějaký věk a umím si to sám srovnat v hlavě. Rozhodující budou mé pocity. Minulá sezona vyšla parádně týmu i mně, ale nikde není napsáno, že ta další bude zase úspěšná. To je riziko.

Ať s vámi, nebo bez vás, bude pro Budějovice těžké obhájit loňské třetí místo, že?

Určitě. Obhájit je vždy těžší než udělat skvělý výsledek. A to se nám loni povedlo. Byla to pro místní hokej prakticky historická sezona. Všechno nám vyšlo nad očekávání.

Čím to podle vás zpětně bylo?

Klíčoví hráči měli skvělou formu. Ale hlavně to bylo o výborné partě kluků. Sice jsem nikdy nezažil vysloveně špatný kolektiv, ale loni jsme měli tak soudržné mužstvo, to bylo něco. Navíc v kabině jsme si užili parádní srandu.

V Motoru v létě počítají převážně odchody. Co říkáte na složení týmu?

Ještě jsem v Budějovicích nebyl, tak nevím. Z výsledků přípravných zápasů se moc soudit nedá. Všechny týmy zkouší, šetří hráče. Loni se nám v létě také moc nedařilo a nakonec z toho byla skvělá sezona. Až uvidím kluky na ledě, tak si udělám obrázek.

Návrat do Budějovic jste si téměř po dvaceti letech užil nad očekávání?

Až takhle pěkné jsem to ani nečekal. S trenérem Jardou Modrým jsme se před sezonou bavili o mé roli. On řekl svou představu, já mu to o něco doplnil a vyšlo to všechno skvěle. Každý tým potká v sezoně nějaká krize, ale my jich měli minimum. Soutěž jsme zvládli výborně. Ze začátku nás kdekdo podcenil, pak jsme chytli formu. Fakt to bylo úžasné.

Pomohli k tomu i diváci?

Byli výborní. Historicky od znovuzrození klubu lidi na hokej v Budějovicích chodí. Zažili jsme i časy, kdy na stadion nemohli, a to bylo hrozné. Play off jsme si užili všichni. Pamatuji si před 19 lety sérii se Spartou, kdy jsme prohráli 0:4 na zápasy. Teď to bylo se stejným soupeřem o finále a mělo to grády, i když jsme nepostoupili.

Kdybyste se rozhodl nepokračovat v Motoru, budete chodit hrát nižší soutěž pro zábavu?

To úplně nevím. Chodím hrát do Říčan s partou kluků a už padaly hlášky, že bych mohl hrát s nimi. Ale zatím jsem o tom nepřemýšlel. Trénink je v pohodě, ale v soutěži nechci potkat nějakého blázna, který si na mně bude chtít něco dokazovat. Pamatuji si z extraligy, když jsme hráli někde proti první lize, že mi pořád někdo visel na zádech.