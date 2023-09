Změny pravidel kvituju. A dva góly? Povzbudí mě, věří sparťan Řepík

Až tak?

Diktovali jsme tempo hry, akorát ve druhé třetině jsme to trochu otevřeli, což soupeři vyhovovalo. Ale úvodní a třetí třetina se nám povedly. První zápas bývá ošemetný, je to úplně něco jiného než příprava.

Je pro vás důležité, že jste si pohlídali vedení a nepřipustili žádné komplikace?

Určitě, dařilo se nám to už v přípravě. A když jsme prohrávali, zvládali jsme nepříznivý stav i dotáhnout a otočit. Musíme si dál věřit a pokračovat v naší hře za každého stavu.

Kde se podle vás zápas lámal?

Asi při budějovické přesilovce pět na tři na přelomu druhé a třetí třetiny. Kluci to parádně ubránili, skvěle zachytal i Kuba Kovář. Kdyby se jim podařilo snížit na rozdíl jediného gólu, začali by po ledě létat a mohlo se to zdramatizovat.

Vy jste k výhře přispěl dvěma góly.

Povzbudí mě to hlavně psychicky. Jsem rád, že se mi podařilo pomoct týmu. Druhý gól byl náhodný, šlo o šťastný odraz, ale jsem za to rád. Doufám, že v tom budu pokračovat

Dařilo se i Janimu Lajunenovi, který si připsal gól a přihrávku. Bude pro Spartu velkou posilou?

Hraje výborně, jde o všestranného centra. Je silný na puku, vidí hru, navíc dobře brání. Skvěle cloní před brankou, málokdo ho dokáže odstavit. Hodně nám pomůže.

Sparťanští hokejisté (zleva) Vladimír Sobotka, autor branky Michal Řepík a Filip Chlapík slaví zásah v utkání proti Českým Budějovicím.

Hned na první zápas přišlo skoro deset tisíc lidí. Cítili jste podporu z tribun?

Jsme za to strašně rádi. Fanoušci chodí ve velkém počtu. Doufám, že až venku opadne teplejší počasí, přijde jich ještě víc.

Cítíte z týmu, lidí okolo něj, a také fanoušků před sezonou velkou natěšenost?

Pro Spartu jde o jubilejní 120. sezonu. Všichni tím žijí, ale v kabině se na to nijak zvlášť neupínáme. Cíl máme pořád stejný. Chceme vyhrát co nejvíce zápasů, ale tak to mají všichni. Sezona nebude jednoduchá, spousta mužstev je kvalitních. Doufám, že se nám bude dařit v základní části a půjdeme do play off v co nejlepší pozici.

Sparta - České Budějovice 5:2 Utkání jsme sledovali ONLINE

Na začátku ročníku máte těžký los, teď vás čekají Třinec a Pardubice.

Start nemáme jednoduchý, ale na soupeře nekoukáme. Chceme se soustředit na sebe. Pardubice mají skvělý tým, ale to my také. Teď jedeme do Třince, dál se zatím nedíváme.

Přes léto se měnila pravidla. Nesmíte už tolik diskutovat s rozhodčími, kteří zároveň ještě více popohání hru po zakázaných uvolněních. Musel jste si zvykat?

Ani ne. Já to jedině kvituju. Doufám, že zápasy budou hlavně odsýpat. Před posledním přípravným utkáním s Libercem jsme měli setkání s rozhodčími, kde nám nová pravidla představili. Žádnou chybu jsme v tomto ohledu neudělali, akorát Budějovice dostaly před koncem zápasu napomenutí.