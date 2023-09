Chlapík: Trvá mi, než se rozjedu. Je mi jedno, čím týmu pomůžu

Irving, Kousal a Řepík proměnili svoje samostatné nájezdy. Jako jediný z hokejistů Sparty v nich neuspěl Chlapík. Leč mrzet ho to nemuselo. Jeho tým na ledě mistrovského Třince vyhrál 3:2 v penaltovém rozstřelu.

„Nájezdy jsou loterie, jak se říká. Nejsem úplně jejich fanoušek, mohou dopadnout jakkoliv, ale samozřejmě jsem rád, že šly na naši stranu,“ řekl Chlapík.

Jak se změnila Sparta i Třinec od vašeho posledního působení v extralize?

Třinecká hra je podobná, předvádí stejný styl, lídři zůstávají a drží se plánu, který mají. S nimi to jsou vždycky urputné zápasy do poslední minuty. A Sparta? Něco je jinak, jsou tu jiní trenéři. Ale kabina je víceméně stejná. Jsem šťastný, že tu můžu být s nimi.

V úvodních dvou kolech extraligy jste si připsal gól a asistenci. Takže jste hned naskočil tam, kde jste Spartu opouštěl?

Vždy mi trochu trvá, než se rozjedu na maximum. Ale za ten gól jsem rád, i za nějaké ty body. Přidá to na sebevědomí. Jdu do zápasu, abych pomohl mužstvu a jestli to bude body, nebo něčím jiným, je jedno.

Jak jste na tom fyzicky?

Dobře. Je to začátek ligy. Každý se těší na základní části, kdy vše začne. Čekám, že to bude lepší a lepší.

V duelu s Třincem všechny čtyři góly vstřelily první útoky obou týmů. Svědčí to o jejich síle?

Jsou to top lajny, jsou tady od toho, aby góly dávaly a rozhodovaly zápasy. Víme, že je to naše práce. Na obou stranách ale byly góly v přesilovkách i při hře pět na pět.

Hokejisté Sparty slaví gól v utkání s Třincem.

Vy jste v početní převaze mohli rozhodnout, hráli jste jednu i 55 vteřin pět na tři.

To je kdyby. Oni také měli šance a Kovy (brankář Kovář) nás výborně podržel. Utkání mohlo dopadnout jakkoliv. Oceláři čtyřikrát za sebou vyhráli titul, takže body odsud jsou hodně cenné.

Prohrávali jste už ve dvacáté vteřině, ale v první třetině jste stav ještě otočili. Ukazuje to vaši sílu?

Je to nějaká ta síla, kterou chceme v týmu mít, i když se zápas nevyvíjí podle našich plánů. Musíme držet při sobě. Bylo to o tom, abychom byli trpěliví a góly přišly.

Co jste říkal prodloužení, kdy na vašeho gólmana Kováře jeli sami Hudáček a Voženílek?

Kovy je fantastický, je špička v Evropě, v extralize stoprocentně. Chytá výborně, drží nás.

Nájezdy rozhodl Kousal, který naznačil kličku, ale puk pustil po ledě pod Švančarovy betony. Líbila se vám jeho finta?

Nečekal jsem, že to udělá. Je super, že si věří. Kousek je výborný hráč, umí to a bylo hezké tu jeho akci konečně vidět na vlastní oči.

Třinec jste porazili. Ve středu hostíte Pardubice...

Všichni víme, co mají Pardubice za tým, stejně tak víme, co máme za mužstvo my. Bude to hodně sledovaný zápas, střetnou se top týmy. Moc se na utkání těšíme.