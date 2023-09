Liberecký kapitán Birner: Jsem tu spokojený, z týmu mám výborný pocit

Po dvou letech na zahraničních štacích ho to znovu přitáhlo na sever Čech, kde jako opora na ledě i v kabině působí dodnes. „Tak nějak jsem věděl, že bych nikde jinde být nechtěl, protože se tu cítím dobře. Jsem tady spokojený jak hokejově, tak s rodinou,“ říká sedmatřicetiletý útočník.

V letní přípravě se Bílým Tygrům výsledkově moc nedařilo. V generálce si ovšem spravili chuť: Spartu rozdrtili na jejím ledě 5:1. A skóre v přesilovce symbolicky otevřel právě nový kapitán Birner.

Jste novým kapitánem Liberce. Znamená to pro vás velkou změnu?

Nikdo po mně nechce, abych něco měnil. Všechno je stejné, jen se změnilo písmeno na dresu. Jinak jsem pořád stejný. Už mám nějaký věk a něco měnit by tak bylo hodně složité.

Do nové sezony povedete tým, kde dostávají šanci i talentovaní mladíci. Jste něco jako jejich mentor?

Časem to nějak přichází a od hráčů s mým věkem se to očekává. Vím, co jsem tomu přes léto obětoval. Udělala se spousta změn, omladilo se to tady. Jsou tu mladí šikovní kluci a ti, co byli mladí poslední sezony, už mladí nejsou. Od nich se bude očekávat samozřejmě něco víc. Od nás zkušených se bude čekat, abychom byli na levelu posledních sezon. A snažili se někam posunout, když to jen půjde. Mladším klukům chceme co nejvíce pomoct a něco jim předat.

A dají si říct?

Myslím si, že je to tady v Liberci jedna z velkých výhod, že jsou mladí otevření jak novým věcem na ledě, tak i mimo něj. Chtějí informace, vyptávají se a jdou si po nich sami. Je důležité, že je do toho nikdo nemusí nutit.

Na post trenéra se vrátil Filip Pešán, který je podepsaný i pod libereckým titulem. Jaká pod ním byla příprava?

Filip je tady samozřejmě velká osobnost, to všichni víme. Není to ale jen o něm, nebo o jednom hráči na ledě. Musíme pracovat všichni dohromady. Filip přišel z ciziny obohacený o nové věci. Je plný elánu a čiší to z něj. Myslím si, že všechno jde tak, jak by mělo. Výsledky jsou teď jedna věc, ale systémové prvky věc druhá. To, co po nás chce, se podle mě v naší hře objevuje zápas od zápasu víc. Z mužstva mám výborný pocit.

Jaká máte od nadcházejícího ročníku extraligy očekávání?

Důležité je vykopnout sezonu dobře. Je to takové klišé, ale platí to, že se musí jít zápas od zápasu a nekoukat se moc ani dopředu, ani dozadu. Být v momentálním čase a žít v okamžiku. Je to všechno o každodenní práci, chuti chtít se zlepšovat a chodit na stadion. Je to o těch malých věcech, které se stávají velkými, když je tým dělá dobře.

Liberecký trenér Filip Pešán

V Liberci vás čeká už sedmá sezona. Čekal jste, že tu strávíte tak velkou část kariéry?

Když jsme sem přišli v roce 2015 s Martinem Ševcem a s Michalem Řepíkem, tak jsme podepsali nějaké smlouvy a dali si dlouhodobý cíl. Ten jsme splnili hned první sezonu. Potom jsme odešli, já se pak zase vrátil. Tak nějak jsem věděl, nebo jsem si spíš přál, že bych nikde jinde být nechtěl, protože se tu cítím dobře. Jsem tady spokojený jak hokejově, tak s rodinou. Netajím se tím, že jsem z Litoměřic a budu tam žít, ale pouto k Liberci je veliké.