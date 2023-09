Maska nepomohla. Liberecký gólman Král dostal pukem do oka: Byl jsem úplně mimo

Dvacetiletý hokejový talent se na turnaji ve Švýcarsku postavil do brány Bílých Tygrů proti celku Ambri-Piotta. Utkání však nedochytal, jedna ze střel soupeře totiž prorazila mřížku jeho masky a on musel s poraněním hlavy do nemocnice.

„Byl jsem úplně mimo. Myslel jsem, že mě někdo praštil,“ svěřil se Král na klubovém webu. „Zamrazilo mě, protože jsem neviděl na oko. Kluci mi pak pomohli do kabiny. Měl jsem popravdě velký strach, aby byl zrak v pořádku.“

Že gólman dostane ránu do masky, je celkem běžná věc. Ale aby se puk zdeformoval, pronikl částečně maskou a způsobil zranění, to je nevídaná kuriozita. „Přišla rána golfákem, kterou jsem neviděl. Na poslední chvíli přede mnou uhnul hráč, střela mě trefila zrovna do té největší díry na masce a zastavila se až o oko,“ popsal Král děsivou situaci. „V první chvíli jsem vůbec nevěděl, že to je puk. Byl jsem úplně mimo. Trochu jsem se zorientoval až po tom, co mi kluci sundali masku,“ popsal Král.

Ve švýcarské nemocnici hned putoval k očnímu specialistovi. Podle prvních vyšetření by neměl mít žádné vážnější následky, i když po zásahu pukem do obličeje vypadá, jako by dostal tvrdý knokaut v boxerském ringu.

Maska libereckého gólmana Daniela Krále, ve které se zasekl puk.

„Došlo k poranění očnice, naštěstí se na klinice nepotvrdilo zranění oka. V tuhle chvíli budeme tedy řešit jen tkáně okolo něj. V Liberci provedeme pro jistotu ještě jedno CT vyšetření, abychom si byli jisti, že je v pořádku oko i okolní kůstky,“ řekl klubový lékař Dušan Morman

V závěrečném zápase švýcarského turnaje proti Lausanne musel liberecké jedničce Dávidu Hrenákovi krýt záda náhradník vypůjčený od soupeře. Bílí Tygři teď doufají, že se Král dá co nejdříve dohromady, extraliga startuje už příští týden.