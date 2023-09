Pešán: Mladí liberečtí brankáři? Ani jeden nechce roli dvojky

Tři prohry a pět zraněných hráčů. Liberec si z nedávného přípravného turnaje ve Švýcarsku přivezl nepříjemnou bilanci, která trenérům trochu zamotala hlavu.

„K nasazení a práci hráčů v přípravě nemám žádnou výtku. Samozřejmě bych byl spokojenější, kdyby nám turnaj ve Švýcarsku vyšel lépe a měli jsme míň zraněných,“ říká Filip Pešán. „Turnaj byl pro nás všechny zatěžkávací zkouškou a viděl jsem tam už nějakou tvář týmu, která by mohla být ta správná.“

Do Liberce se vracíte po čtyřech letech. Je to jiné, než kdybyste tu začínal další sezonu?

Určitě ano, ale žádnou senzaci bych v tom nehledal. Prostě jsem po nějaké době zpátky. Je to o to příjemnější, že jsem se vrátil domů.

Jste jiný, než když jste odcházel?

Řekl bych, že jsem klidnější, zkušenější a otevřenější. Všechno beru víc v klidu.

Hokejový obránce Ronald Knot v dresu Liberce

Berete tři prohry na turnaji ve Švýcarsku jako velké minus, nebo vás uklidňuje, že jste hráli se silnými soupeři?

Člověk určitě nechce prohrávat, ale na druhou stranu bylo v téhle fázi přípravy důležitější, jak jsme se prezentovali, a to, že jsme ty zápasy těsně ztratili, je podle mě sekundární.

Máte dost zraněných hráčů. Rozplývá se vaše představa o sestavě v mlze?

Teď trochu ano. Čekáme na výsledky některých vyšetření v tomto týdnu. Hráči jdou na magnetickou rezonanci a po ní budeme chytřejší. Doufám, že většina z nich se do ostrého startu extraligy vrátí.

Delší dobu už je zraněný obránce Knot, vaše staronová posila. Je to velká komplikace?

Ano, Rony Knot je pro nás klíčový bek, takže jeho absence mrzí, ale až nečekaně dobře se léčí, takže doufám, že přijde jen o pár zápasů. Ke konci září už snad bude schopen nastoupit.

Přestavujete tým, zařazujete mladé hráče. Jak do týmu zapadli?

Všichni zapadli velmi dobře, teď nás ale bohužel brzdí zranění. Mladí kluci, kteří by dostali šanci v páteční generálce na Spartě, teď do hry bohužel nezasáhnou. Teď řeším, jestli stáhnu hráče z hostování z první ligy, nebo využiji juniory, kteří rozjeli sezonu velice dobře.

Do týmu jste zařadili i osmnáctiletého útočníka Jaromíra Péreze. Jak si vede?

Jsem překvapený. Z Jardy Péreze, který v květnu nastoupil do přípravy v podstatě jako děcko, se stal mladý muž. Jen doufám, že nastolenou cestu vydrží a bude ho to bavit nadále, jako ho to baví doteď.

Máte nově složenou mladou brankářskou dvojici Hrenák a Král. Jak moc jí věříte?

Jsem strašně smutný, že Daniel Král ve Švýcarsku utrpěl zranění oka. Doufám, že bude velmi brzy zpátky, protože si svými výkony řekl o pevné místo ve dvojici s Dávidem Hrenákem. Myslím si, že mezi nimi bude zdravá rivalita, rozhodně se ani jeden z nich nechce pasovat do role dvojky. Máme nejmladší brankářskou dvojici, ale může být velmi vyrovnaná.

Filip Pešán na prvním tréninku v Liberci, na jehož lavičku se vrátil po čtyřech letech.

Uvažujete ještě o nějakém posílení týmu?

Ještě jedno místo pro útočníka mám volné. Zatím jsem nemusel sahat k tomu, abych někoho přiváděl, žádný vhodný kandidát ani nebyl, ale turnaj ve Švýcarsku byl trochu vykřičníkem kvůli zraněním. Takže je možné, že ještě jedno místo obsadíme, zřejmě někým ze zahraničí.

Kde by se Liberec měl v sezoně podle vašich představ pohybovat?

Žádné prognózy nemám. Cílem je samozřejmě vybudovat si co nejlepší pozici do play off. Dostat se do semifinále, případně finále, chce skoro každý tým. Chceme dobře začít ligu a dobře se připravit na první zápasy.