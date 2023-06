Kdo bude nabízet jenom hokej, nemá šanci vyhrát, varuje liberecký ředitel

„Minulá sezona přišla po dvou letech, kdy lidé nevěděli, jestli se vůbec dostanou na hokej a jestli má smysl si kupovat permanentky. Musíme znovu vymýšlet, jak je přitáhnout,“ říká marketingový a obchodní ředitel libereckého klubu Dominik Jakubec. „V posledních dvou sezonách jsme navíc neměli výrazný impulz v podobě finálové účasti či extraligové medaile, ale rozhodně se nedá říct, že bychom byli neúspěšní. Šestým místem jsme naposledy dokázali, že pořád patříme k extraligové špičce.“

Jak moc se po covidu propadla návštěvnost na zápasech Liberce?

Šla dolů, ale v závěru minulé sezony už znovu vystoupala v průměru přes pět tisíc, což je velice solidní číslo. Nedosáhli jsme sice takových počtů jako v rekordní sezoně 2019/20, ale blížíme se k úrovním ze sezon předtím. Věříme, že se brzy vrátíme k rekordním číslům. Hodně nám vyrostly prodeje jednorázových vstupenek. Dříve jsme měli na zápasech více než půlku kapacity arény naplněnou permanentkami. Tohle číslo kleslo.

Lidé se nechtějí zavázat na celou sezonu a koupit si permanentku?

Ti nejvěrnější fanoušci si ji kupují pravidelně. Některá místa v aréně jsou obsazená už od jejího otevření v roce 2005. Pak je druhá skupina aktivních fanoušků, kteří dávají přednost jednorázovému vstupnému, protože nedorazí na každý zápas, ale hokej sledují, koupí si dres a podobně. Zde už je cítit, že se při rozhodování o nákupu vstupenek promítají celospolečensky rostoucí náklady a inflace. Víme moc dobře, co to finančně znamená, když na hokej přijde čtyřčlenná rodina. Velmi zajímavá je ale třetí skupina a tou jsou tzv. jednorázoví návštěvníci hokeje, jako jsou například i návštěvníci libereckého regionu, turisté. Zde vidíme poměrně velký potenciál a snažíme se tuto skupinu aktivovat.

Od nové sezony bude navíc všechny extraligové zápasy přenášet televize, takže každý může svůj tým sledovat z pohodlí domova. Je to pro vás velký strašák?

Strašák bych neřekl, ale samozřejmě je to pro nás velká výzva, to tu ještě nikdy nebylo. Najednou už to není jen o tom nabídnout hokej. Naším úkolem je chytit fanoušky i něčím jiným. Atmosférou a doprovodným programem. To doma u televize prostě nemáte. Kdo nabídne jen hokej, nemá šanci vyhrát.

Co s tím tedy budete dělat?

Pracujeme na tom, abychom zdokonalili doprovodný program na zápasech, u nás je to ale dlouhodobá vize. Není tajemstvím, že se snažíme jít zámořským stylem a lidi bavit. Skvěle to v extralize dělá třeba Sparta a troufnu si říct, že v tomhle ohledu se řadíme za ni. Děláme tematické zápasy, aby si diváci pokaždé odnesli odlišný zážitek, o přestávce máme tradiční tygří trefu, kde si fanoušci můžou odnést odměnu i přes 100 tisíc, máme charitativní aktivity a podobně.

Jak moc jste zdražili vstupné?

Bojujeme s rostoucími náklady, a to se logicky musí propsat i do cen vstupenek. Snažíme se zvýhodňovat věrné fanoušky. Zatímco dřív byl rozdíl mezi cenou pro stávající a nové permanentkáře 200 korun, dnes to může být až 700. Snažíme se ale, aby plošné nárůsty byly co nejmenší, patnáctiprocentní inflaci jsme tak do ceny vstupného rozhodně nepromítli. Sledujeme cenovky v jiných klubech a nárůsty jsou často mnohem výraznější než u nás. Zatímco někde permanentka v první kategorii může atakovat hranici deseti tisíc, u nás je to šest a půl. Pokud jde o jednorázové vstupenky, tam máme takzvaný plovoucí ticketing podle atraktivity utkání. Dá se říct, že na hokej v Liberci se dá jít zhruba za 250 korun a dojde jen k nepatrnému zdražení.

Jaký podíl z klubového rozpočtu tvoří příjmy ze vstupného?

V našem případě je to necelá pětina rozpočtu. Drtivou většinu u nás pořád tvoří příjmy od partnerů, z marketingové činnosti.

V minulých letech jste fanoušky na novou sezonu často lákali i vtipnými hesly. Pokračujete v tom i letos?

S prodejem permanentních vstupenek jsme přišli také s novou komunikační kampaní. Nechtěl bych říkat, že je serióznější, ale je postavená na patriotismu spojeném s heslem „Tvůj klub“. Na billboardech máme naše autentické příznivce, například jednoho z lídrů kotle nebo fanouška na vozíku. Jsme pořád poměrně mladý klub, v extralize jsme jednadvacet sezon. To je jedna generace fanoušků a věříme, že oni teď na hokej přivedou i své děti.