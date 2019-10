Kometa se ztrapnila na vlastním ledě. Zlobu lidí beru, říká kapitán Zaťovič

Byl to zápas blbec, že?

Asi tak. Snad se z toho poučíme. Dostat doma sedm gólů, to je dost.

Přitom v první i druhé třetině jste měli aktivní pasáže. Kam se to ztratilo?

Já nevím, tu první třetinu zlomilo to, že jsme dostali gól v přesilovce. Pak jsme se z toho nedokázali vzpamatovat. Dívali jsme se jeden na druhého, místo abychom začali hrát a vyrovnali. Dostali jsme další dva rychlé góly, a jít doma do druhé třetiny za stavu 0:3 není fakt nic moc. Ale my jsme mančaft, který by se měl oklepat i z takové ztráty. Kdybychom dali sami nějaký gól, mohlo to vypadat jinak. Že jsme jich dostali sedm, to podepsalo to všechno.

Dopouštěli jste se na své poměry celkem atypických chyb a nečekaných ztrát.

Sešlo se to všechno v jednom zápase. Doufám, že jsme si to vybrali. Předtím jsme uhráli tři super zápasy venku, bohužel nám to tam tentokrát napadalo. Buďme rádi, že je to jen v jednom zápase a ne v každém. Jdeme dál, jako kdybychom prohráli 0:1.

Naznačilo už třeba něco před zápasem, že to nebude ono?

To si nemyslím. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát a držet se na špici. Každý mohl vidět, že jsme předváděli dobrý hokej, třeba v Hradci. Teď jsme si to vyžrali do dna, to tak prostě je.

Mladého zlínského gólmana Hufa jste nepřekonali ani jednou.

Na něho jsme právě nestříleli skoro vůbec! Nebyla žádná střela, která by ho mohla ohrozit. To by chytil možná i nějaký dorostenec. Tím nechci vůbec snižovat jeho kvality, ale stříleli jsme jenom doprostřed nebo vedle. Střely byly hlavně z dálky. Zápas na prd. Vyžereme si to, máme týden na to o tom přemýšlet.

Jak se takový zápas dohrává? Fanoušci zpívali písničky od Karla Gotta, které střídali s nadávkami na vaši adresu.

Aspoň drželi atmosféru. Pak si z nás dělali i srandu, ale co jim zbývá. My jsme jim tu zábavu nezařídili, tak si ji udělali sami. My děkujeme alespoň za to, že skandovali do konce. Vrátíme jim to příští zápas.

Nebylo to stresující pro vás jako hráče?

To ne, oni si zaplatili, takže můžou křičet, co chtějí. My jsme jim prostě nic nenabídli, tak si zazpívali. To nemá s našim hokejem nic společného. Spíš cítíme herní frustraci, co Zlín vystřelil, to mu tam spadlo. Naši gólmani s tím bohužel nic neudělali.

Brankářů vám bylo asi líto.

To určitě, dneska si to Karel (Vejmelka) nezasloužil. Ale nikdo jsme jim nepomohli. Musíme se z toho fakt rychle otřepat.