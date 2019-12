Po roce zase proti Spartě? Erat se chystá na návrat

„Přibližuje se to,“ řekl v pátek s mnohoznačným úsměvem Libor Zábranský, majitel a kouč Komety. Na tréninku, po němž Zábranský mluvil se zástupci médií, Erat nebyl. Šéf klubu je nicméně přesvědčený, že 38letý matador je už nyní v takové formě, že může hrát.

Podobně nadějně to vidí i Erat.

„Cítím se výborně. Jsem v tréninku, ráno můžu v klídečku vstát, tělo až tolik nebolí. Chvíli strávím s dětmi, pak už chodím na led. Za to jsem moc rád. To je to, co mě baví nejvíc,“ uvedl minulý týden v rozhovoru pro web Komety.

Bylo by pikantní, kdy poprvé v sezoně nastoupil zrovna proti Spartě. Opakoval by se tak loňský scénář, kdy právě v bitvě s tímto odvěkým rivalem poprvé v sezoně pomohl Kometě v zápase. Tehdy se hrálo 6. prosince, letos by to tedy bylo o necelé tři týdny později.

„Nechte se překvapit. Samozřejmě tohle si rozhodne sám Martin, ale já si myslím, že to k tomu (zápasu se Spartou) směřuje. Ale může se stát cokoliv,“ přemítal Zábranský.

Do útoku by šel znovu s Plekancem

Předpokládaný scénář je takový, že by Erat měl spojit svoje síly – opět stejně jako loni – s další hrající legendou českého hokeje, Tomášem Plekancem.

„Hodně mě to láká. Pleky je hokejista, kterých se moc nerodí. Prošel si vším, má obrovské zkušenosti. Je zážitek si s ním zahrát. Zvlášť, když nebudu mít žádné zdravotní omezení. S ním je to vždycky radost,“ nastínil Erat.

Hvězdy vedle sebe na ledě 11 zápasů společně odehráli Plekanec a Erat v jednom útoku Komety v loňské základní části.

společně odehráli Plekanec a Erat v jednom útoku Komety v loňské základní části. 4 góly společně nachystali svými asistencemi; skórovali z nich Štencel 2x, Mueller a Plášek.

společně nachystali svými asistencemi; skórovali z nich Štencel 2x, Mueller a Plášek. 18 kanadských bodů společně nasbírali v době, kdy byli při zápase oba na ledě.

Bez ohledu na to, že v sezoně ještě nemá odehrán ani zápas, je s Kometou v úzkém kontaktu. Spoluhráče informoval, kdy by chtěl nastoupit. „V mém věku už nemám zapotřebí vlézt na led, pokud bych věděl, že na to nemám. Až budu nachystaný, půjdu do toho. Spoluhráči to vědí, což je pro mě to nejdůležitější. Protože pro mě vždycky bude kabina přednější než všechno kolem. Proto jsem rád, že kluci vědí, jak se věci mají. Aby kolem toho nebyly nějaké zmatky. Oni si kabinu vedou, já jim chci jen pomoct,“ citoval kapitána posledního olympijského výběru klubový web.

Plekanec nepochybuje, že s Eratem na ledě bude Kometa výrazně silnější. „Když bude zdravý, bude to pro nás obrovská posila,“ řekl 37letý centr.

Taky on zachovává ve věci Eratova návratu diplomatické mlčení. „Netuším,“ uculoval se nad otázkou, zda si příští čtvrtek už oba zahrají spolu. „Jestli to tak bude, bude to super. Záleží na Martinovi, jak se bude cítit, pořád ještě je skoro týden do zápasu. Je to skvělý hráč, má zkušenosti a ví, jak se připravit, aby byl jeho výkon stoprocentní,“ věří Plekanec.

Otazníkem zůstane, kdo by měl s dvěma hvězdami kmitat na křídle. Loni to byl Karel Plášek a ze zápasu proti Spartě bylo odehráno jen sedm minut, než mu Plekanec přihrál na gól.

Jenže Plášek se v letošní sezoně prosazuje minimálně a v poslední době ze sestavy Komety vypadl. Častěji se kolem Plekance točí Luboš Horký nebo Pavel Jenyš.

„Tohle je na trenérech,“ pravil k obsazení křídla v jeho útoku Plekanec. „Bavíme se o tom, diskutujeme spolu a rozhodnutí pak mají v kompetenci trenéři. Já jsem si hráče do útoku nevybíral nikdy, s kým chci hrát, s kým ne. Diskuse může proběhnout, trenéři se občas zeptají na názor a pak se zařídí podle sebe,“ dodal bývalý hráč Montrealu Canadiens.

Připomněl i fakt, že složení útoku na začátku utkání není až tak klíčové, protože na led pak můžou chodit úplně jiné formace. „Libor (Zábranský) je známý tím, že lajnama hodně míchá. Nikde není psané, že kdo s námi půjde na první střídání, ten s námi dohraje první třetinu,“ podotkl.

Plekanec potřetí otcem, na svět přivítal dceru

Poslední Plekancovy dny zásadně ovlivnila radostná událost v jeho rodině, když mu bývalá tenistka Lucie Šafářová porodila dceru Leontýnku. Plekanec se tak stal potřetí otcem; po dvou chlapcích má první holčičku.

Už je to hraní venku dlouhé, říká Zábranský. V neděli to skončí Ještě v neděli výjezd do Mladé Boleslavi – a pak dlouhé putování Komety po hřištích soupeřů zase na čas ustane. Pětizápasové sérii bude konec. Konečně, mohou si oddechnout v Brně, protože venku jim to v poslední době katastrofálně nejde; prohráli tam sedm z posledních osmi utkání. Doma si Kometa zahrála naposled 1. prosince. „Už je to (hraní venku) dlouhé, zvlášť na moji povahu jo. V Třinci jsme odehráli celý zápas fantasticky, v Litvínově jsme to dokázali udržet na takové úrovni polovinu zápasu. Hrát doma je lepší, ale my se na to vymlouvat nemůžeme. V Litvínově jsme udělali hrubé individuální chyby, jakých se musíme vyvarovat,“ řekl kouč brněnského mužstva Libor Zábranský. Přestože pět zápasů venku nebylo spojených do tripu, jaké jsou obvyklé v NHL, a rozdělila je reprezentační přestávka, bylo prosincové období pro Kometu náročné. „Třeba i logisticky, protože musíme cestovat nebo mít tréninky (za Lužánkami) na halách. Ale jak jsem řekl, na to se tady nikdo nevymlouvá, prostě je to tak, jak to je,“ řekl Zábranský. Vítanou „kompenzací“ bude pro jeho celek nalosování mezi svátky, kdy tři kola mezi 26. a 30. prosincem odehraje doma. „To za dobu v klubu nepamatuju,“ usmíval se Zábranský nad „svátečními“ zápasy v domácím prostředí. Pozitivní zprávy přinesl v pátek na trénink ohledně kapitána Martina Zaťoviče, zraněného ve středu v Litvínově. Zaťovič tam nedohrál s podezřením na lehký otřes mozku. „Vypadá to tak, ale to by lépe okomentoval náš lékař,“ uvedl šéf a kouč Komety. Věří, že k delší pauze by u jasně nejlepšího střelce mužstva (dosud 17 gólů) nemělo dojít. „V sobotu Martin přijde na trénink. Byli jsme na vyšetření v nemocnici u sv. Anny a věřím, že na to, jak to vypadalo, to dopadlo dobře,“ podotkl Zábranský. Jan Hruška, který utkání v Litvínově také vynechal, není zraněný, ale nemocný.

Proto útočník nejel na středeční zápas do Litvínova. Ve čtvrtek vynechal dobrovolný trénink, ale v pátek už byl zase na ledě.

„Z Litvínova jsem viděl asi polovinu zápasu. Tu lepší,“ vrátil se Plekanec k poslední porážce Komety. Ta přišla poté, co Brňané brzo vedli 2:0, před koncem druhé třetiny ale inkasovali a Litvínov v závěrečné dvacetiminutovce otočil na konečných 5:2.

Tou dobou už měl Plekanec jiné starosti. Jak přiznal, je rád, že páteční zápas měla Kometa už předehrán a že do akce jde zase až v neděli v Mladé Boleslavi.

„Člověk prožije spoustu emocí, je to krásné, zvlášť v první dnech. Jsem z Kanady a z Ameriky naučený, že tyto věci jdou mimo hokej, že by neměly ovlivňovat výkony, ale jsme pořád jen lidi a tohle je krásný pocit. V tomto je hraní hokeje krátce po narození dítěte jiné. Pak ale přijde další den, hraje se zápas a je potřeba se koncentrovat,“ uvědomuje si Plekanec. Unavený byl prý tak, že ještě nestihl ani oslavu.

Během rozehrané sezony se Plekanec stal otcem podruhé. První syn Matyáš se mu s tehdejší partnerkou Lucií Vondráčkovou narodil 4. prosince 2011 a novopečený otec měl pak v NHL dobré období; ve třech ze čtyř zápasů přihrával na gól svého Montrealu.

Jeho druhý syn, Adam, přišel na svět mimo sezonu, v létě roku 2015.

„Doufám, že moji hru to nijak zásadně neovlivní,“ předpokládá Plekanec jako již trojnásobný táta. „Máme pár dnů do dalšího zápasu, vynechal jsem jeden trénink, časově to vyšlo docela dobře. I s tím, že se dcera narodila před Vánocemi, které díky tomu budou jiné. Je dobře, že to takhle vyšlo a na Vánoce už budeme všichni doma,“ těší se.