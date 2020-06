Martin Erat ukončil kariéru: Rodina a zdraví mi nedovolí pokračovat

„Je to definitivní, nastala pravá chvíle. Každopádně jsem to hodně zvažoval, chtěl jsem mít stoprocentní jistotu, že se rozhodnu správně,“ uvedl Erat pro web deníku Sport a vysvětlil důvody. „Jako u drtivé většiny kluků je to rodina a zdraví. Už ani jedna věc mi nedovolí, abych hrál dál,“ konstatoval Erat.

„Mám dvě vyhřezlé plotýnky v zádech, je tam díra až dvanáct milimetrů. Takže by to spravila jenom operace, nebo bych musel neustále cvičit a zkusit to se sebezapřením. Zatím jsem podstoupil jenom to druhé, dost jsem si protrpěl. Ale už stačilo. Zdraví je nejdůležitější. Nechci dopadnout tak, že bych si s dětmi nemohl zahrát fotbal, zabruslit. Jak teď nejsem na ledě, vidím, že jinak sportovat můžu,“ doplnil Erat.

Juniorský mistr světa z roku 2001 má na kontě v NHL 881 utkání základní části a 545 bodů za 176 branek a 369 asistencí. V 50 zápasech play off zaznamenal osm gólů a 15 přihrávek. Nashville jej draftoval v roce 1999 v sedmém kole na 191. pozici.

V domácí extralize nastoupil Erat za Zlín a Kometu k 227 utkáním a nasbíral 185 bodů za 65 branek a 120 asistencí. V letech 2017 a 2018 slavil v Brně zisk mistrovského titulu. V roce 2001 dosáhl v dresu Red Deer z WHL i na Memorial Cup pro vítěze CHL.

Po 15 letech strávených v Severní Americe, kde začal působit v roce 1999 v Saskatoonu ve WHL, se vrátil do Evropy na sezonu 2015/16 a rok hrál za Omsk v KHL. Účastník čtyř mistrovství světa a tří olympijský her sehrál v české reprezentaci 67 utkání a vstřelil 14 branek.

V uplynulém ročníku, ve kterém naskočil do hry až 26. prosince, odehrál 16 zápasů a zaznamenal gól a pět přihrávek. O play off jej připravila pandemie koronaviru. „Škoda. Ale cítím, že nastal správný čas,“ dodal Erat, který i v předešlé sezoně začal hrát až na začátku prosince.