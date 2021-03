Mazancovo loučení s Hradcem. Byly to krásné dva roky, říká gólman

Po sezoně by stejně odešel, ale doufal, že to bude později a s většími fanfárami. Brankář Marek Mazanec se s hokejovým Mountfieldem rozloučil po dvou letech poté, co Hradec ve čtvrtfinále prohrál s Libercem i čtvrtý zápas a sezona pro něj skončila před branami vytouženého semifinále.