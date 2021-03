Hokej v Hradci prožil rok plný zvláštností. Ne za vše mohl covid

Přesto mužstvo Mountfieldu a jeho trenéři musejí po čtvrtfinálové vyřazení Libercem připustit, že výsledkové vyznění sezony nakonec vyznělo do ztracena.



Zhodnocení, jestli je to málo, či dost, příští týden udělá představenstvo klubu. Tady se pokusíme jen vypíchnout, čím se sezona 2020/2021 možná zapíše do myslí hradeckých fanoušků.

„Při definitivním skládání kádru nechceme jít do žádných finančních závodů, očekáváme totiž, že příští sezona bude ještě složitější, než byla ta letošní.“ Aleš Kmoníček manažer Hradce

1. Covid, covid, covid

Pokud hledáme záležitosti týkající se hradeckého mužstva, začneme tím, co v souvislosti s touto sezony nebude dominovat pouze u něj. Ale ruku na srdce, lze začít něčím jiným? Vždyť spousta zajímavostí vycházela právě z této pro sport i pro hokej nelehké doby. Takže: hlavní klad byl, že se vůbec mohlo hrát a že se sezona s největší pravděpodobností, na rozdíl od té minulé, dohraje. Sice bez fanoušků v hledišti, což bylo alespoň částečně možné jen v jejím úvodu, ale i tak. A Hradec? Jedna karanténa, která se ale na počátku října zčásti kryla s více než měsíčním kompletním přerušením soutěže.

2. Start hvězdy NHL

Hned další bod ukáže, že nezačít covidem se nedalo. Právě ten totiž do hradeckých řad přivedl obránce Filipa Hronka. Borec, který z Hradce vyšel, si zde mohl zahrát proto, že start nové sezony v NHL byl odložen až na leden. A Hronek ukázal, co se za roky v NHL naučil, byl na ledě nepřehlédnutelný, jako obránce více než produktivní. Ostatním -a nejen v hradeckém mužstvu - trvalo dost dlouho po jeho odchodu do zámoří, než ho v kanadském bodování překonali.

3. Trénink pod širým nebem

Že budou trénovat během sezony na nezastřešeném ledě? To by vám ještě před několika měsíci nejen hradečtí extraligoví borci nevěřili. Leč stalo se. Na začátku byl zákaz trénovat v hale, tak se hledala varianta a kluby objevily kličku v podobě nezastřešených stadionů. Hradec stihl jeden trénink v Dobříši, pak si vyjednal Německo, ale než tam mohl vyrazit, tamní úřady to zatrhly.

4. Skvělý start do sezony

Pět zápasů, pět výher a jediný ztracený bod. Takový vstup do sezony byl z říše snů. Jenomže pak znovu - možná - zasáhl covid. Těchto pět výher totiž Hradec stihl do chvíle, než musel do karantény, na kterou plynule přešlo přerušení celé soutěže. A po něm už to taková paráda nebyla.

5. Na top týmy to nešlo

Hráči i trenéři byli na podobné soudy dost alergičtí, ale byl to fakt. Hradec sice v této sezoně patřil k těm lepším, ale s těmi, kteří byli před ním – a nakonec před ním i skončili –, mu to hrubě nešlo. Ze čtyřky nejlepších to je nejprůkaznější ve střetech s vítězem základní části Spartou, které nevzal ani body. S Třincem, s Mladou Boleslaví a s Libercem měl poměr výher a proher 1:3.

6. Parádní předkolo

Mountfield od svého příchodu do Hradce prošel v prvních šesti sezonách přímo do čtvrtfinále, v minulé musel do předkola. Ukázat, jak si v něm povede, však nemohl, sezona během něj kvůli covidu skončila. Letos byl v předkole podruhé a popasoval se s tím výborně, když vyválčil postup přes Litvínov v nejkratší možné době. Připomeňme, že Litvínov se tak pasoval do v play off „příjemného“ soupeře, Mountfield ho ve své hradecké éře dokázal jako jediný vyřadit už podruhé, poprvé před čtyřmi lety, kdy sice první utkání čtvrtfinále ztratil, ale čtyři následná ovládl.

7. Spor o „beton“

Probíralo se to možná více ve sdělovacích prostředcích než mezi fanoušky, ale občas, hlavně v závěru sezony, si k tomu přisadili i hráči soupeřů, kterým to proti Hradci nešlo. Šlo o to, že taktika kouče Vladimíra Růžičky byla brána jako výrazně obranná a dopředu pasivní, dokonce se v souvislosti s tím mluvilo o betonu. Kouč to s přispěním hráčů odmítal s tím, že přece každý trenér chce, aby jeho mužstvo góly nedostávalo.

8. Končící Mazanec

Nebývá tak úplně zvykem, aby ještě před startem play off, tedy před vyvrcholením sezony, klub ohlásil, že brankářská jednička nebude další sezonu pokračovat. V případě hradeckého Mazance se tak stalo, ke cti obou stran je nutné ocenit, že Mazanec jednak od klubu dostal v play off i za této situace důvěru, což v naší lize není zase tak běžné, a jednak, že sezonu dochytal s maximálním zaujetím a v dobré formě.

9. Kapitán versus trenér

Pod kabinovou pokličkou to bublalo delší dobu a trochu symbolicky vyvrcholilo před posledním zápasem sezony. Kapitán a nejproduktivnější hráč týmu Radek Smoleňák se po pádu do čtvrtého útoku nakonec do sestavy pro utkání už vůbec nevešel a po něm se nechal slyšet, že si další spolupráci s trenérem Růžičkou nedovede představit. Jestli bude muset svůj názor změnit, ukáží příští dny.

10. Fanoušci na jediném zápase

Na závěr zpět ke covidu: kvůli němu totiž mohli fanoušci Hradce přímo na stadionu sledovat jediný zápas! Než došlo k zákazu, diváci by mohli fandit po prvních pět kol, jenomže ve čtyřech z nich Hradec hrál u soupeřů. A tak jediný duel s fanoušky za zády v domácí hale si Hradečtí užili 27. září, kdy diváků na utkání s Libercem mohlo maximálně tisíc. Pokud chcete zjistit průměr na jedno utkání, často používaný údaj, vydělte toto číslo číslem 26. Ale o to asi už nikdo nestojí.