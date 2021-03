Hrát dál pod Růžičkou? Neumím si to představit, říká odstavený Smoleňák

Hokejový Mountfield má před sebou po vyřazení ve čtvrtfinále play off řešení zásadní otázky.



Pokud chce mít klid v kabině, bude se muset rozhodnout, zda v ní bude sedět kapitán Radek Smoleňák, nebo zda bude týmu z pozice trenéra velet Vladimír Růžička starší.



Vladimír Růžička

„Abych řekl upřímně, neumím si představit, že bych dál pod panem Růžičkou hrál,“ řekl Smoleňák po čtvrtém zápase čtvrtfinálové série, který Mountfieldu přinesl definitivní konec sezony.

Po zápase, v němž nenastoupil. „Nevešel se do sestavy, bylo to jen na základě výkonnostních důvodů,“ vysvětlil Smoleňákovu absenci v sestavě kouč Vladimír Růžička.



Nejlepší střelec mužstva v sezoně se v poslední době na led dostával mnohem méně, než byl zvyklý. Nakonec skončil ve čtvrtém útoku a v klíčovém čtvrtém duelu série s Libercem, v němž Hradec hrál o bytí a nebytí, seděl jen na tribuně. „Chtěli jsme přeházet jednotlivé řady a on se do sestavy nevešel,“ dodal trenér.

Zleva hradečtí útočníci Kelly Klíma, Jakub Sklenář a Vladimír Růžička mladší po vyřazení proti Liberci.

Fanoušek Hradce Králové smutní po vyřazení svého týmu z play off hokejové extraligy.

Čtvrté čtvrtfinále mezi Hradcem a Libercem ale bylo spíše než o Smoleňákovi právě o tom, zda bude pokračovat kouč Růžička.



„Představa byla, že v základní části skončíme do čtvrtého místa, což se nepovedlo. A v play off že dojedeme do semifinále, což se také nepodařilo,“ zhodnotil Růžička sezonu, jejíž výsledky bude muset obhájit před vedením klubu.

Vzhledem k nim to krátce po vyřazení vypadá, že jeho mise v Hradci skončí a Smoleňák, jenž má na rozdíl od Růžičky v klub u smlouvu i na příští sezonu, naopak bude pokračovat.



Vzájemná spolupráce obou moc pravděpodobná není. „Trenér mi nevěřil dlouhodobě a dával to najevo. Věřil jiným, což je jeho právo, někdy je trenér na vaší straně, někdy ne,“ komentoval spolupráci s Růžičkou starším Smoleňák.