Zachara mi bylo líto. Můžeme jít daleko a porazit každého, věří „tygr“ Jelínek

„Myslím si, že jsme to už v této sezoně dokázali, můžeme porazit každého a můžeme dojít daleko,“ řekl kapitán Liberce Petr Jelínek poté, co tým dovedl ke čtvrté výhře nad Hradcem. V zápase, v němž Liberec dlouho prohrával, aby se ve třetí třetině během dvaceti vteřin nasměroval k postupu.

Vypadalo to na nejtěžší zápas série vzhledem k tomu, jak jste dlouho prohrávali. Souhlasíte?

Těžký byl určitě. Od začátku jsme tahali za kratší konec, Hradec do toho dal všechno a nám, tedy aspoň mně, nešly nohy. Bylo to o jednom gólu, my ale pak dali během minuty naštěstí dva. Hradec hrál asi nejlepší zápas série, ale možná trochu už měl i v hlavě, že prohrává 0:3.

Druhý vy poté, co jste vzal puk ještě v útočném pásmu Marku Zacharovi, který v Hradci hostuje právě z vašeho klubu.

Udělal chybu a na konci mi ho bylo i líto, ale to je hokej. Takovou chybu mohl udělat někdo jiný. Myslím si, že to pro něj bude poučení, je to mladý kluk, který toho v play off nemá zase tolik za sebou.

Celou akci jste zakončil krásným blafákem. Dopředu zamýšlená akce?

To ani ne. Jeli jsme dva s Jardou Vlachem, ale on byl moc za mnou. Nejdřív jsem chtěl střílet, ale Marek Mazanec byl z branky dost vyjetý, tak jsem si puk stáhl pod sebe a pak už to bylo jednoduché.

I váš gól Liberci pomohl k tomu, že před semifinále budete mít pár dnů zápasového volna. Vítáte to?

Určitě nám další odpočinek přijde vhod. Jednak byl Hradec těžký soupeř, jednak je to vzhledem k tomu, co se dělo, jedna z nejtěžších sezon, které jsem v kariéře hrál. Všechno šlo strašně rychle za sebou.