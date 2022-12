Litvínovský kouč: Vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly

„I v opačném případě, tedy při výhře, by bylo o co hrát. Ale samozřejmě za nula bodů nejsem spokojený,“ mračil se litvínovský trenér Karel Mlejnek po porážce 2:3.

Kladnu pomohlo mytí hlav po předvánoční porážce s Hradcem Králové, na skoro hodinu a půl se zavřelo v kabině, hlavní slovo měl hrající majitel Jaromír Jágr. A teď uťalo sérii tří porážek. Zato Vervě skončilo zlaté období čtyř vítězných duelů v řadě.

„Dneska vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly. Všechny tři z brankoviště. My takové nedali,“ vyčítal kouč Mlejnek. „Kladno do utkání dalo asi víc, obrázkem toho byly všechny branky na obou stranách.“

7 bodů dělí Litvínov od posledního Kladna; kdyby ho v pondělí porazil, bylo by to o třináct.

Zápas měl říz i atmosféru, Hlinkův stadion rozvibrovaly hlasivky 5 944 fanoušků, dychtivých nejen po nezmarovi Jágrovi, velikánovi českého i světového hokeje, který ani v padesáti nekončí.

„Pomáhá nám. On je legenda a my mladší se od něj pořád spoustu věcí můžeme naučit. Je hrozně inspirující ho sledovat,“ povídal útočník hostů Miroslav Indrák.

Ohledně vedoucího gólu platilo otřepané nedáš – dostaneš. V oslabení kladenský Filip promarnil sólo, brankář Zajíček ho vychytal a brzy nato Litvínov udeřil z brejku. Po parádní zadovce Jurčíka zakončil u tyčky bekhendem Chalupa. Kladno zareagovalo po 88 vteřinách, domácí si srazili střelu Indráka do vlastní branky.

Zkraje 2. třetiny znovu vládla Verva, když Abdul nadvakrát u tyčky puk procpal za čáru. Rytíři znovu srovnali, podobně důrazný byl Procházka při dorážce. Deset minut před koncem 3. třetiny obrat zpečetil kapitán Plekanec, který sebral odražený puk, nabruslil před branku a pak doklepl vlastní střelu.

Jen 95 vteřin před koncem mohl v oslabení srovnat Kudrna, kanonýr Vervy střílel do odkryté branky, ale do střely mu padl bek Dotchin. „Málem jsem dostal infarkt. To je furt dokola. Po takových chybách nejsme schopni zápas dotáhnout do vítězství. Jsem rád, že tentokrát ano,“ odfoukl si Tomáš Plekanec.

Rytíři zdolali Vervu i potřetí, teď poprvé tříbodově. Bitva podle trenéra Mlejnka ukázala aktuální obrázek extraligy: „Nehraje se v ní o body, ale o každý vstřelený a inkasovaný gól. Troufám si říct, že zápas nám dal jasnou zpětnou vazbu, kam se bude extraliga uchylovat dál.“

Ve starém roce Litvínov hraje ještě dvakrát. Ve středu se představí na ledě Karlových Varů, v pátek hostí hradecký Mountfield.