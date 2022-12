Gól, gól! Litvínovský útočník Chalupa procitl: Sebevědomí mi narostlo

Když po podařené sezoně 2019/20 v Hradci Králové podepisoval kontrakt s Chicagem, cítil naději na NHL, ale v zámoří se do ní neprobil. Loni tedy posílil Litvínov, jenže ani tady mu to nešlo.

„Moje forma není určitě dobrá. Snažím se makat trénink od tréninku, zápas od zápasu, snad to přijde brzy,“ modlí se hráč, který ještě to nejlepší může mít před sebou. Věří, že mu pomůže nový trenér Karel Mlejnek: „Pod ním hrajeme hodně bruslivý styl, to mi vyhovuje.“

V úvodu sezony to skřípalo. Do půlky listopadu nastoupil za chemiky jen čtyřikrát, následovalo hostování v Karlových Varech. Devět zápasů, jedna asistence. Energie opci nevyužila. „Těžko říct, proč to nevyšlo. Měl jsem hodně času na ledě, ale prostě jsem nebodoval.“

Teď už ano, jak během střídavého startu ve Slavii, tak za Vervu; skóre otevřel bekhendovou střelou. „Po prvním gólu mi narostlo sebevědomí, teď taky. Je to příjemné, ale já hlavně chci, aby se vyhrávalo týmově.“