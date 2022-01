Další trapas Litvínova. Ani lidi tomu nepomůžou, ale chápu je, říká bek

„Opět se náš výkon nedá nazvat jinak než tristním,“ nezapíral litvínovský asistent trenéra Václav Sýkora. „Hráli jsme víc na puku, ale tlak byl platonický a šance ne velké.“

Verva má v extralize na Rytíře už jen devítibodový polštář, byť ještě dva zápasy k dobru. „Není to vůbec luxusní náskok,“ ví Sýkora. „Musíme pořádně zapnout.“

Se Zlínem vedl Litvínov 3:1, i tak padl 3:4 v prodloužení, s Kladnem prohrával celý čas. Co se s ním stalo? „Nejsem si jistý, jestli pro to mám správné vysvětlení. Uvažovali jsme, že roli mohl sehrát covid. Připadá nám, že jsme najednou ztratili energii, nemáme to správné nasazení,“ dumá Sýkora.

„Ale po pauze jsme hráli na Spartě a tam to tak nevypadalo. Rozhodně to nemůžeme brát jako důvod, abychom hráli takovým způsobem. Není to jen otázka fyzična, ale i taktiky a dodržování systému, což z naší strany vůbec nefungovalo. Každý si hrál, co chtěl. Teď i v pátek.“

I obránce Marek Hrbas se mračil: „Hráli jsme špatně, hrozně. Něco si říkáme, ale pak to zůstane v šatně a na ledě to neděláme. Nevyhráváme souboje, pak ze spousty šancí neskórujeme, soupeř má jednu a udeří, na střídačce se z toho sesypeme. Lidi tomu taky nepomůžou, ale chápu je. Nemůžeme se divit, když předvádíme, co předvádíme.“

Nejslabší celky extraligy Litvínovu nesvědčí. „Se Zlínem a Kladnem jsme neodehráli v celé sezoně ani jeden dobrý zápas. Je v tom nějaká příčina a my musíme hledat cestu, jak z toho ven,“ apeluje Sýkora, podle kterého už žádná posila nepřijde. „Řešil se obránce, ale vypadá to, že se to neuskuteční.“

V úterý Verva hostí Třinec, ve čtvrtek razí do Pardubic. „Jsou to týmy z opačného pólu tabulky, špičková mužstva. Tam se ukáže, jak se rychle z toho otřepeme, jak se dokážeme zmobilizovat. Nebude vůbec snadné sbírat body proti nim, hlavně ale záleží na výkonu, který podáme.“