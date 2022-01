Gulašovy hokejky nefungují! Hlava je vyměnil a dvěma ranami skolil Litvínov

„Po dlouhé době jsem si vzal dobrou hokejku. Svoji, kterou mi kustod vyndal ze skladu,“ usmíval se Hlava po nedělní výhře 5:2.

Jak hole od Gulaše, který nyní působí v českobudějovickém Motoru, získal? „Mně došly, a jak je teď pandemie koronaviru, trvá delší dobu je vyrobit. Takže mi Milan Gulaš posílal ty svoje, protože je máme stejné a taky stejný záhyb. S nimi mi to ale moc nestřílelo. On je měl doma a podle mě věděl, že jsou špatný,“ zubil se Hlava.

Trefil se po šestizápasové odmlce a rovnou dvakrát. „Ale musím Gulašovi poděkovat, jinak nevím, s čím bych hrál.“

I když dlouho nemohl procpat puk do sítě, nestresoval se tím. „Posledních pár utkání jsem šance nedával, ale nedělal jsem si z toho hlavu,“ tvrdil Hlava. „Důležité je, že se daří týmu a bodujeme. Věděl jsem, že když budu makat dál, přijde to. Všichni dnes hráli obětavě, všechno si sedlo perfektně.“

Sedmadvacetiletý útočník, který v sezoně skóroval už jedenáctkrát, vítězství na Hlinkově stadionu bral prestižně. „Měl jsem to jen dvě minuty pěšky na zimák, v Litvínově bydlím. Chtěl jsem ukázat rodině a všem, že tu dokážeme vyhrát.“

Ukázal to. Nejdřív dal gól z úhlu, pak do prázdné branky při domácí hře bez brankáře. A Rytíři potvrdili rostoucí formu. „Zjednodušili jsme hru. Předtím jsme dělali plno chyb v obranném pásmu, teď jsme začali být nepříjemní, hrajeme aktivní a tvrdý hokej,“ líčí proměnu. „A zvýšila se produktivita ve hře pět na pět i v přesilovkách. V Litvínově nás zase držel Bow v bráně, a my co měli, to jsme proměnili. Což Litvínov dostalo dolů.“

Kladno teď na něj z předposledního místa ztrácí devět bodů, byť odehrál o dva zápasy víc. „To je slušné, ale my zase nesmíme lítat ve výšinách. Devět bodů je hrozně moc a musíme nastupovat do každého zápasu takhle. Taky být pokorní a koukat se i pod sebe. Zlín udělal body stejně jako my a může se stát cokoli. Musíme zůstat pořád nohama na zemi!“

Nováček je stále na barážové pozici, ale v sedmi z posledních osmi zápasů nováček extraligy bodoval. „Porážka s posledním Zlínem nás nakopla,“ našel Hlava bod zlomu; šlo o první duel roku 2022 v chomutovském azylu a porážku 1:3. „A čím víc se teď daří, tím víc si hráči dovolí. Máme úkol daný, aby extraliga na Kladně zůstala a aby na ni mohli příští rok fanoušci chodit doma.“

Zda budou chodit i na Jágra, to ví jen hokejový bůh sám. V Litvínově naskočil ve čtvrté formaci, ale zkraje druhé třetiny odstoupil. „Ani neměl hrát, jenže nebylo koho postavit, tak na chvíli šel,“ řekl trenér Jiří Burger. A Hlava doplnil: „Jarda se necítí úplně stoprocentní. On dobře ví, kdy může a nemůže nastoupit. Radši to pak nechal odpočinout, než aby to rval přes bolest.“

Jágrovu bolest přebilo vítězství, které i díky Hlavovým gólům ještě Kladnu dává naději na přímou záchranu.