Litvínovský kouč Kýhos: Kašpar zklamal, to si asi přiznal i on sám

Hokejový Litvínov dál třese s kádrem, aby zatřásl i se svou pozicí v extralize, kvůli které se třese o záchranu. „Ještě nějaké posily by měly být na cestě. Čím víc nás tady bude, tím líp. Kvůli konkurenci,“ tvrdil po včerejším tréninku Vladimír Kýhos, kouč už jen o skóre předposledního celku tabulky.



Výměna beků s Plzní – Adam Jánošík pryč, reprezentant Michal Moravčík do Vervy. Vyhazov útočníků Lukáše Kašpara a Juraje Mikúše. Nástup kanadského univerzála Akima Aliua. Comeback útočníka Petera Jánského. To je výčet změn od nedělního zápasu s Olomoucí, tedy od sedmé porážky v řadě.

„Tahle série je ubíjející. Kdyby nás soupeři přehrávali a my dostávali dardy… Hlavně v úvodu býváme lepší, jenže to nedokážeme vyjádřit gólově. Viz ve Vítkovicích, v 1. třetině jedeme dvakrát sami na bránu, jednou jsme stáli před prázdnou a nic. Soupeř měl dvě šance a dal dva góly,“ štve Kýhose. „Trápí nás to. Dát pár gólů, sebevědomí se trošku zvedne a my bychom se chytili.“



Třeba k tomu pomůžou i rošády, které podle všeho nekončí. Byť Kýhos si nemyslí, že ještě přijde nějaké eso, které samo otočí kolem litvínovských hokejových dějin. „Prostor na získávání hráčů už není takový. Bohužel není na výběr,“ chápe. „Nějaké posily byly rozjednané, některé nedopadly. Buď se to stoplo, anebo hráči sami řekli, že ne.“

Eso už Litvínov zkraje týdne získal v obránci Moravčíkovi, účastníkovi posledních dvou světových šampionátů. Plzni by po sezoně zamával, s Jánošíkem může Škoda počítat i pro další rok, proto k trejdu svolila.

„Nic proti Jánošíkovi, nechtěli jsme se ho zbavovat, ale když se naskytla tahle výměna, řekli jsme jo. Dlouhodobě se nám nedařilo, dostávali jsme laciné góly z předbrankového prostoru, takže jsme na to zareagovali,“ vysvětlil trejd trenér Kýhos. „Moravčík je špičkový bek, jeden z nejlepších v extralize. Věřím, že nám hodně pomůže. Navíc přišel z mančaftu, který hraje dobře, je psychicky nahoře.“



Ve čtvrtek se na tréninku proháněl i navrátilec Jánský, který s Litvínovem získal historický titul. Teď působí v prvoligových Litoměřicích a ve 43 zápasech si zapsal 31 bodů (15+16). Kouč Kýhos s ním počítá už do dnešní partie na ledě Jágrova Kladna.

„Litoměřický trenér David Bruk ho chválil, potřebovali jsme ho ještě vidět na vlastní oči. Ve středu jsme se v Litoměřicích byli podívat, jak na tom je fyzicky – a výborně,“ zjistil Kýhos. „Výhoda je, že je litvínovský kluk, který zná prostředí. Doufám, že nám pomůže.“ Zato další forvard Jakub Černý, který se také zapojil do tréninku, se nakonec na angažmá nedohodl.



Novic Aliu se sedmi starty v NHL je pro Kýhose zatím neznámou. „Viděl jsem nějaká videa, ale obrázek si udělám až na ledě.“

Po něm se už nebude toulat mistr světa Kašpar. „Po mém příchodu se Lukáš zvedl. Ale vzhledem k podmínkám, co tady měl, byla jeho výkonnost zklamáním. Vedení i fanoušci od něj čekali víc, to si musíme přiznat. A myslím, že si to přiznal i on. Co vím, úplně v pohodě se na konci domluvil.“ Mikúš zrovna tak. „On je podobný případ. Taky jsem si myslel, že se oživí. Ale ono to souvisí i s naší hrou, s výsledky. Vyhrávat, i oni by na tom se sebevědomím byli jinak. Všichni kluci bojují, to jim nemůžu vyčítat. Nehrajeme špatně. Ale jsme potrestaní za všechno a sami nepotrestáme nic. Takové zakleté to teď je.“