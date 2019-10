Konec porážkám a úleva. Dost jsme dřeli, chválí Peters úsilí Liberce

První vzájemný zápas obou soupeřů v půlce září, to byla divočina. Padlo v něm patnáct gólů, rozhodnout muselo až prodloužení. Naopak druhé setkání, tentokrát hrané v pražské O2 areně, nabídlo zcela opačnou podívanou. Liberci stačily ke třem bodům dvě vstřelené branky, tu druhou navíc dali hosté až v závěru při power play Sparty.

„Dobře jsme dnes pokrývali obranné pásmo a dodržovali systém. Všichni věděli co mají dělat, hráli jsme jako tým,“ těšilo gólmana Peterse, který podpořil organizovaný liberecký výkon vychytanou nulou. Jeho první v této sezoně.

Domácí mohli přidat desátou výhru v řadě, vy jste ji však zastavili. Dávali jste si na něco ze strany Sparty obzvláště pozor?

Nebylo to úplně tak, že bychom se zaměřili na to, jak dobrý hokej hrají. Věnovali jsme pozornost především sami sobě, našemu systému a tomu, abychom sami hráli dobře. Zatím jsme totiž v sezoně nepředvedli to nejlepší, co v nás je. Musíme se posouvat dopředu.

Vychytal jste první čisté konto v sezoně. Věnujete svým statistikám pozornost?

Důležité je vyhrávat. Ale člověk samozřejmě chce hrát dobře a mít svá osobní čísla co nejlepší. Když máte dobrá čísla, tak sbíráte výhry a tým je úspěšný. O tom to celé je. Jsme tady, abychom vyhrávali. Musíme na to mít vždy nastavenou hlavu, to se nám dnes povedlo.

Jak se vám líbila obranná hra celého týmu? Vypadá to, že se zlepšujete.

Líbila. Snažili jsme se, předvedli jsme velmi dobré úsilí. V posledních dvou týdnech jsme dost dřeli, ale výsledky nepřicházely. Tentokrát naše snaha přinesla i výsledky.

Co říkáte na druhého brankáře v týmu Marka Schwarze? Poslední dobou se střídáte, budete v tom pokračovat?

Je to dobrý brankář a chytá teď skvěle. Myslím, že v zápasech, kdy stojí v brance on, je tým sebejistý. Skvělý, pracovitý kluk. Když má jít chytat, je připravený, a stejně tak i já se snažím tvrdě pracovat a vydat ze sebe vždy to nejlepší.