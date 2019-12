Brankář Peters míří z Liberce na hostování do Mladé Boleslavi

„Protože Justinovy výkony nebyly zpočátku sezony podle našich, ale ani jeho představ, museli jsme angažovat Dominika Hrachovinu, který naprosto převzal roli gólmanské jedničky v týmu. Uvolňujeme tedy Justina do Mladé Boleslavi,“ uvedl sportovní ředitel Filip Pešán. Na post brankářské dvojky Tygrů se vrací další zkušený gólman Marek Schwarz.

Třiatřicetiletý Justin Peters přišel pod Ještěd v srpnu a měl zacelit mezeru v brance po odchodu Romana Willa do Švédska. To se však nepovedlo a klub reagoval příchodem Hrachoviny. Peters, který v minulé sezoně působil v Chomutově, za Liberec v extralize nastoupil celkem do 12 utkání s nízkou úspěšností 88,2 procent. Teď si brankář se zkušenostmi z NHL zkusí už třetí angažmá v české extralize.

Mladá Boleslav se příchodem kanadského gólmana snaží vyřešit problémy v brankovišti. „Justin Peters je zkušený brankář, má zkušenosti z NHL, AHL a evropských lig, dostal se i do kanadského národního týmu. Při pokračujícím dlouhodobém zranění Honzy Růžičky nám záleží na stabilizaci brankářského postu,“ uvedl sportovní ředitel Boleslavi Radim Vrbata.

Ve středočeském týmu Peters vytvoří brankářskou dvojici se Slovincem Gašperem Krošeljem.