V duchu Halloweenu. Liberec přivítá Vítkovice ve strašidelné atmosféře

V minulém kole Bílí Tygři dokázali vyhrát 2:0 na ledě rozjeté Sparty a ukončit tak pětizápasovou sérii proher. Vítěznou branku vstřelil Libor Hudáček, a i když to byla dost šťastná trefa, slovenský útočník si jí hodně cenil. „Musíme takových gólů dávat víc, nejde to pořád hrát do prázdné brány,“ uznal.

V poslední době Liberečtí příliš gólů nedávají a kromě prostupné obrany to bylo velkým tématem jejich tréninků. „Už před zápasem jsme si říkali, že se do brány musíme víc tlačit. Právě mně to trenér u videa vytýkal asi nejvíc,“ přiznal Hudáček v rozhovoru pro klubový web. „Byl to jeden z těch šťastnějších gólů v kariéře. Celkově však z naší strany super výkon.“

V prvním vzájemném souboji se Spartou padlo patnáct gólů, v Praze to však bylo zcela jiné. „Hrála proti sobě dvě ofenzivní mužstva, ale tentokrát jsme to museli zabetonovat. Podařilo se to,“ řekl Hudáček.

Liberec - Vítkovice Sledujte od 18.00 hodin online.

Liberečtí věří, že vítězný zápas na Spartě po sérii neúspěchů může být zlomovým bodem k tomu, aby se znovu vrátili na přední pozice extraligy. „Každý den pro to děláme všechno! Doufám, že se to zlomilo a v pátek to potvrdíme doma proti Vítkovicím,“ říká člen elitního libereckého útoku. „Věřím, že nám výhra na Spartě zvedne sebevědomí a dodá nám spoustu sil. Sami sobě jsme ukázali, jak ten hokej máme hrát.“

Hokejisté Liberce jsou v tabulce nyní osmí s 22 body. Jejich dnešní soupeř z Vítkovic je se stejným ziskem o příčku níž. Vítkovice poslední tři zápasy vyhrály - jednou v prodloužení a dvakrát po nájezdech. Do Liberce s nimi dorazí i útočník Dominik Lakatoš, který na sever Moravy letos přestoupil právě od Bílých Tygrů, s nimiž v roce 2016 zažil i oslavy mistrovského titulu.

Dnešní zápas v liberecké aréně začne v 18.00. Speciální halloweenský program na ledě startuje už o čtvrt hodiny dříve.