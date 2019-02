Dostihy o čelo pokračují, do liberecké arény míří Litvínov

Kromě soupeře táhne fanoušky na hokej hlavně skvělá forma libereckého týmu. Bílí Tygři vyhráli doma už jedenáct zápasů v řadě a dnes budou chtít svoji báječnou sérii prodloužit.

Liberec je v tabulce druhý a pokračuje v dostizích o čelo. V dosavadním průběhu extraligy nastřádal 66 bodů, stejně jako třetí Hradec Králové. Právě na jeho ledě svěřenci kouče Pešána v minulém kole po šesti předchozích výhrách padli 1:3.

„Chceme vyhrát každý zápas, udržet se na prvním místě a do play off jít z co nejlepší pozice,“ uvedl pro klubový web obránce Ladislav Šmíd.

Liberečtí chtějí odčinit nepovedený závěr z Hradce, kde dlouho vedli, ale v poslední části dostali tři góly. „Udělali jsme nějaké chyby a asi trochu přestali hrát. Musíme makat úplně celé utkání,“ řekl Šmíd.

Litvínov je po skvělém startu do sezony v aktuální extraligové tabulce až na desátém místě. Nedaří se mu však především na vlastním ledě, u soupeřů naopak body sbírá. Venku tým z Litvínova patří k nejlepším v soutěži: vyhrál poslední tři ze čtyř zápasů, naposledy skolil 5:3 brněnskou Kometu.

„Řekli jsme si, že přitlačíme v tréninku, že se z toho budeme snažit dostat poctivou prací. Proti Hradci i v Brně kluci ukázali, že chtějí, že bojují. Věřím, že to brzy zlomíme a že se střelecky probudí hráči, od kterých se to očekává. Jako Kašpar, který se v Brně trefil,“ řekl litvínovský kouč Milan Razým. Novou tváří v obraně týmu je Trončinský, který přišel z Pardubic za jiného beka Porselanda.

S Litvínovem to jsou letos pro Liberec divoké zápasy. Doma Tygři soupeře smetli 5:0, kdežto venku padli vysoko 2:6. Páteční utkání začíná v 18 hodin.