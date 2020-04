Hokejisté Liberce rozvážejí seniorům po potravinách také roušky

„Hokej nám samozřejmě velmi chybí a jsme rádi za jakoukoliv jinou aktivitu. Když je to navíc takto prospěšná aktivita, neváhali jsme ani chvíli a pustili se do práce s Nadací Syner. Pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba, a určitě se do takových aktivit budeme připojovat i nadále,“ uvedl v tiskové zprávě klubu útočník Michal Bulíř.

Spolu s kapitán Petrem Jelínkem, dalším útočníkem Janem Šírem, obráncem Ladislavem Šmídem či trenérem brankářů Martinem Láskou distribuují roušky Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, Hospici sv. Zdislavy a libereckému Krajskému úřadu, který je bude rozdělovat domovům pro seniory či dětským domovům.

„Jakákoliv podpora, která naše zdravotníky pomůže při jejich těžké práci ochránit před nebezpečím nákazy koronavirem, je pro nás velmi cenná. Děkujeme společnosti Syner a Bílým Tygrům za pomoc,“ uvedl generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.

„V těchto dnech se prakticky na každém kroku setkáváme se solidaritou a pomocnou rukou od mnoha lidí. Již jsme děkovali našim zdravotníků, dobrovolníkům i dárcům. A Nadace Syner je opět další součást tohoto skvělého týmu, pracují v ní lidé, kteří ukázali, že mají srdce na pravém místě a není jim současná doba lhostejná,“ řekl generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Pavel Marek.