Postup do semifinále je blízko, hokejisté Liberce mají v úterý první mečbol

O liberecké vítězství v Hradci se velkou měrou zasloužil autor dvou gólů Michal Bulíř a brankář Petr Kváča, který v druhém utkání za sebou udržel čisté konto a v sérii už nedostal gól 168 minut.

„Pro nás je to paráda. Ukazuje se naše týmovost, každý dává do hry sto procent, ať už v útoku nebo v obraně,“ řekl útočník Bulíř. „Máme výborného gólmana, který má klidnou hlavu, pomáhají mu i obránci. Všechno v naší hře do sebe zapadá. Musíme to ale potvrdit i v dalším zápase a udělat vše pro postup.“

Hradec - Liberec Úterý 19.00 online

Bílí Tygři rozhodli už v první třetině. Soupeře k ničemu nepustili, naopak ho neutuchajícím pohybem a střelbou dostávali pod tlak. Do vedení je poslal v 7. minutě kapitán Petr Jelínek, který propálil brankáře Mazance tvrdou ranou z levého kruhu.



„Skákal jsem ze střídačky a houkl na Ondru Vitáska, který byl na modré čáře, aby mi puk posunul. Byl jsem sám na vrcholu kruhu, vůbec jsem nepřemýšlel a vystřelil,“ popsal Jelínek branku, která byla nakonec vítězná.

Ještě do konce úvodní části odskočili Liberečtí v přesilovce na rozdíl dvou gólů. Střílenou přihrávku Birnera na zadní tyč zblízka usměrnil do branky Bulíř. Stejný hráč v úvodu druhé třetiny zvyšoval na 3:0, když využil špatné Mazancovy rozehrávky a zavěsil do odkryté branky.

Čtvrtfinálová série pokračuje v úterý opět v Hradci Králové, hraje se od 19.00. V případě vítězství si Bílí Tygři v nejkratším možném termínu zajistí postup do semifinále. „Jsme pod velkým tlakem, ale určitě nic nevypustíme a půjdeme do dalšího zápasu na sto dvacet procent,“ řekl hradecký bek Radim Šalda.