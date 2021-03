Od hříšníka ke spasiteli. Bulíř vystřelil Liberci nejkratší možný mečbol

Jak k tomu podle vás přispěl právě obrat v zápase, v němž jste vy dvěma vyloučeními soupeři pomohl k náskoku?

Hodně, protože play off je dost o psychice. Tým dostal vzpruhu, ostatně jako pokaždé, když 0:3 prohráváte a zápas ještě vyhrajete. Byl jsem tam dvakrát vyloučený, dostali jsme dva góly. Musel jsem potom klukům děkovat, že jsme to ještě otočili. To byl možná zlomový moment celé série. Kdo ví, jak by to teď bylo, kdybychom první zápas prohráli. Zvládlo se to stejně jako druhý a teď i třetí zápas. Teď už jen udělat všechno pro to, abychom vyhráli už tady a postoupili.

Co bude nejdůležitější, aby se povedlo dotáhnout postup?

Hodně důležitá pro to byla už dnešní výhra. Teď bude důležité se na zápas hlavně koncentrovat a dobře začít. Nedat soupeři šanci, aby se dostal do vedení.



Dnes jste to nepřipustili a vládli jste od začátku zápasu. S čím jste do něj šli po dvou domácích výhrách?

Říkali jsme si, že ho zvládne ten, kdo bude trpělivější a kdo unese emoce. Pomohlo nám to, že jsme se dostali do vedení, psychicky nás to zvedlo a pak už jsme vývoj kontrolovali. Předvedli jsme kvalitní týmový výkon.



Když jste se dostali do vedení, Hradec začal působit dojmem, že obratu nevěří a jako by v určitých chvílích neuměl do zápasu dát všechno. Co vy na to?

Že nevím, jestli se v play off dá říct, že do toho někdo nedal všechno, nebo tolik, kolik může. Play off je na krev, buď soupeře vyřadíte, nebo jedete na dovolenou. Na druhé straně roli hraje asi i psychika, když jdete na led a prohráváte na zápasy 0:2.



Střelec gólu Michal Bulíř z Liberce slaví.

To by vám mohlo pomoci už v Hradci k postupu, vedete už 3:0.

Takhle nesmíme přemýšlet. Musíme se soustředit na sebe, na vlastní výkon a nehodnotit druhý tým.

Ke třetí výhře jste přispěl dvěma góly, když ten druhý se zase nevidí tak často. K puku jste se dostal ve chvíli, kdy jste už jel jinam. Jak jste ho viděl vy?

Brankář Mazanec měl puk za brankou a já ho chtěl zkusit napadat. Protože jsem si myslel, že ho odehrál na druhou stranu, tak už jsem obloukem odjížděl pryč zpoza, když mě puk zezadu trefil do nohy. Naštěstí jsem se ještě stačil otočit, vzít kotouč a pak už to bylo jednoduchý, protože Mazanec se už nestačil do branky vrátit.



Zvýšil jste tím na 3:0, pak už Hradec příliš nekladl odpor. Byl to hodně uklidňující gól?

Nejspíš pojistka. Ve fázi zápasu, kdy 2:0 vedete, což je skóre, o kterém se říká Csaplárova past, je to důležité pro klid a kontrolu hry.

Od gólu na 0:3 v prvním zápase jste od Hradce dvě a půl utkání žádný nedostali, kde vidíte hlavní důvody?

Úžasná práce gólmana, obrany a organizace hry. Všichni víme, co vzadu chceme hrát, daří se nám nedělat zbytečně chyby, nezadýchávat se v obraně, aby toho soupeř nemohl využít. Gólman je v pohodě, psychika je na jeho straně. Po prvním čistém kontu má i druhé, Petrův klid týmu ohromně pomáhá.