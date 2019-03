Valský a spol. I čtvrtý liberecký útok budí úctu

Jaroslav Vlach, Tyler Redenbach, Jakub Valský. To je trojice mužů, která aktuálně tvoří čtvrtou lajnu týmu vítězů základní části extraligy. Právě chytrá přihrávka 34letého kanadského útočníka Redenbacha stála za jediným gólem, který Liberečtí vstřelili v nedělním třetím čtvrtfinále na ledě Boleslavi, kde nakonec padli 1:4.

Čtvrtý útok měl prsty i ve dvou trefách v úvodní čtvrtfinálové bitvě, kterou Bílí Tygři na svém ledě ovládli jednoznačně 5:1. První branku vstřelil Vlach, třetí Redenbach.

Už při pohledu na jména je jasné, že současná čtvrtá lajna Bílých Tygrů není žádná parta nezkušených zajíců. Všichni tři mají dohromady na kontě skoro tisícovku extraligových startů, Redenbacha navíc zdobí zkušenosti z finské či švýcarské ligy a Valský si zahrál v KHL.

Statný bijec Vlach, kterého v předchozích sezonách trápily dozvuky otřesů mozku, je letos ve formě, a když to tým potřebuje, je připraven uplatnit i své pěsti. To v závěru nedělního zápasu poznal i boleslavský útočník Jakub Klepiš, který se s Vlachem pustil do křížku a pak oba skončili na trestné lavici.

„Ale určitě bych se s ním nepral. Vím, jakou má sílu, já se navíc prát neumím. Jen jsem chtěl nějakou tu strkanici, aby se diváci zvedli ze židlí. Rozhodčí nás dál nenechali, to udělali dobře,“ usmál se Klepiš.

Do pondělního čtvrtého čtvrtfinálového zápasu na ledě Mladé Boleslavi šli Liberečtí za stavu 2:1 na zápasy a po výhře 3:2 mají „mečbol“.

V úterý v 9 hodin startuje volný prodej všech neobsazených míst v Home Credit Areně na pátý zápas, který se hraje ve středu v Liberci. K mání jsou i sedadla, která byla v základní části obsazena permanentkou. Vstupenku lze pořídit v pokladnách haly i online a na prodejních místech Ticketmaster.