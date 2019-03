Hokejisté Liberce mají mečbol. Výhra je pošle do semifinále

Po úvodních dvou jasných domácích výhrách to byla pro Bílé Tygry v Boleslavi pořádná šichta. Třetí utkání prohráli 1:4, ve čtvrtém vydřeli těsnou výhru 3:2.

„Po dvou zápasech v Liberci by na nás nikdo nevsadil ani pětník. Doma jsme ale vyrovnali hru a dokázali, že můžeme hrát i s nejlepším mužstvem v republice. Pokud se nám podaří hrát stejně i v Liberci, bude to vyrovnaný zápas,“ řekl mladoboleslavský trenér Miloslav Hořava.

I liberecký kouč Filip Pešán očekává, že dnes jeho svěřence čeká tvrdý boj. „My taky musíme, nechceme jet do Boleslavi znovu. Myslím, že na našem ledě budeme ještě o něco silnější než venku a zápas zvládneme,“ řekl Pešán.

K obratu a výhře ve čtvrtém utkání v Boleslavi nastartoval Bílé Tygry obránce Tomáš Havlín, který v 52. minutě dával na 2:1 a za dalších 42 vteřin vstřelil útočník Jaroslav Vlach vítězný gól. Mladá Boleslav pak v power play mocně finišovala, stihla však jen snížit. „Jsme vděční, že nás Roman Will podržel. Je to náš čaroděj v brance. Teď mu to musíme v dalších zápasech nějak oplatit a ulehčit mu práci,“ řekl 22letý obránce, který hraje své první extraligové play off.

Tomáš Havlín počítá s tím, že Boleslav bude i v Liberci pokračovat ve zlepšených výkonech, které předvedla v obou domácích utkáních. „Boleslav v domácích zápasech hodně zvedla tempo, byla bojovná, nepříjemná, dohrávala souboje. Počítám s tím, že u nás to bude vypadat podobně, soupeř na nás bude chtít vletět, nemá už co ztratit.“

Liberec se může opřít o fakt, že s Mladou Boleslaví doma neprohrál už dlouhých devět let a jeho vítězná série trvá už 19 zápasů. Dvacátá výhra by poslala Bílé Tygry do semifinále.